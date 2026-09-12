Cicagna: ancora un incidente lungo la 225; due in codice giallo

Ancora un incidente lungo la statale 225 della Fontanabuona. E’ accaduto questa mattina alle 10.32 in località Monleone, comune di Cicagna. Due auto si sono scontrate; una è poi finita contro il muro di un immobile. Sono intervenuti con due vetture i militi della Croce Rossa di Cicagna, i Vigili del fuoco e la polizia stradale di Chiavari. Sono stati trasportati al pronto soccorso di Lavagna un uomo di 78 anni ed una donna di 58. La polizia stradale ha ricostruito la dinamica ed accertato le responsabilità. Il traffico ha subito rallentamenti.