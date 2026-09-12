Chiavari-Sestri: Settimana delle mobilità, le iniziative di Fiab

Dall’Associazione Fiab Tigullio Vivinbici

Anche quest’anno Fiab Tigullio partecipa alla Settimana Europea della Mobilità con un calendario di quattro appuntamenti, dal 17 al 22 settembre, pensati per accendere l’attenzione sul diritto di muoversi in città in sicurezza, a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Dal conteggio dei ciclisti all’escursione lungo la Ciclovia dell’Ardesia, dalla pedalata femminista al flash mob contro l’uso improprio delle piste ciclabili, l’associazione porta nelle strade del Tigullio quattro modi diversi di raccontare la stessa richiesta: spazi pensati per chi si muove senza un’auto.

Il programma

Giovedì 17 settembre, ore 7:30-9:30 – Contaciclisti, a Chiavari in Piazza delle Carrozze.

Il consueto conteggio dei ciclisti in transito, occasione per consegnare al Comune un rapporto aggiornato sulla mobilità ciclistica ed anche un momento di incontro conviviale, con un caffè offerto a chi passa.

Sabato 19 settembre, partenze ore 9:30 e 9:50 – Pedalata lungo la Ciclovia dell’Ardesia, da Chiavari (Piazza dei Pescatori) fino all’Expo di Calvari, nel Comune di San Colombano Certenoli.

Percorso di circa 36 km andata e ritorno, in parte su fondo di terra compatta, ciottoli e asfalto; non adatto a bici da corsa né a bambini sotto gli 8 anni o con portabimbi, obbligatorio il casco per i più piccoli. Ristoro libero agli stand gastronomici dell’Expo, rientro a Chiavari previsto per le 16:00 circa. Partecipanti fino a un massimo di 30, iscrizione obbligatoria a fini assicurativi a questo link.

Domenica 20 settembre, ore 10:15 – Women Bike Ride a Chiavari, partenza dal retro della stazione ferroviaria (zona aereo).

Seconda edizione nel Tigullio della pedalata femminista, in collaborazione con Amnesty International Antenna Tigullio, Anpi Chiavari e Anpi Sestri Levante, Cisda, Futura A PS, Libera Genova Presidio Nicholas Green, Sestri Città Aperta, Udi, Telefono Donna Centro antiviolenza.

Il percorso, semplice ed adatto anche a chi è poco allenato, é visionabile su Komoot. La partenza è sincronizzata con l’arrivo del primo treno utile da levante e da ponente, per permettere a chi arriva da altre città di utilizzare l’intermodalità. Si invitano i partecipanti ad addobbare la bicicletta e a indossare abiti che donino gioia. Partecipazione gratuita, iscrizione richiesta a fini assicurativi a questo link.