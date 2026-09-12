Chiavari: lettini a 5 euro, il servizio prosegue fino a novembre

A Chiavari non è ancora tempo di dire addio all’estate. Il servizio di noleggio di lettini e ombrelloni a 5 euro al pezzo che ha accompagnato la stagione in città, infatti, sarà ancora disponibile fino al primo ottobre, tutti i giorni, sulla spiaggia di Marina Giulia. Non solo, anche durante la stagione autunnale, più precisamente durante il mese di ottobre, fino al primo novembre, ci sarà la possibilità di usufruire del noleggio di sabato e domenica, dalle ore 10:30 alle 17:00. Un’occasione per continuare a sfruttare le belle giornate per viversi il mare o anche solo rilassarsi sulla spiaggia prima dell’arrivo del clima più freddo.