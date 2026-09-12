Chiavari: Bambini protagonisti a “1, 2, 3… Festa – Famiglie in gioco”

Da ufficio stampa Comune di Chiavari

Grande partecipazione, questo pomeriggio, nel giardino di Villa Rocca e in piazzale San Francesco per “1, 2, 3… Festa – Famiglie in gioco”, l’iniziativa dedicata a bambini e famiglie promossa dal Centro per le Famiglie Tigullio insieme al Comune di Chiavari e alla cooperativa sociale Sentiero di Arianna.

Un pomeriggio di giochi, attività e socialità che ha segnato soprattutto il debutto di “Strade in gioco”, il nuovo progetto del Comune di Chiavari pensato per rendere gli spazi pubblici sempre più vivi, accoglienti e a misura di bambino, grazie al finanziamento di 30 mila euro ottenuto attraverso un bando nazionale promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Fin dalle prime ore, piazzale San Francesco si è trasformato in un grande spazio all’aperto dedicato al gioco e all’incontro, grazie ai nuovi arredi e alle attrezzature acquistate dal Comune: tavoli, sedie, pouf, palloni, corde, hula hoop, porte da calcio, birilli e giochi di società, subito utilizzati dai tanti bambini presenti.

Il progetto entrerà nel vivo da lunedì 14 settembre, con tre appuntamenti settimanali in piazzale San Francesco, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30. Le attività saranno rivolte a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni e alle loro famiglie, che potranno utilizzare lo spazio per giocare, leggere, incontrarsi e trascorrere del tempo insieme.

Al progetto collaborano Sentiero di Arianna, attraverso il Centro per le Famiglie Tigullio e il Baby Point, Villaggio del Ragazzo – Centro Giovani Chiavari e FIAB Tigullio Vivinbici, che contribuirà alle iniziative dedicate alla mobilità sostenibile, all’educazione stradale e al gioco attivo.