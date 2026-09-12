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primo successo in campionato|
Capolavoro Entella, poker all’Arena Garibaldi contro il Pisa
Una vittoria frutto di una gara perfetta da parte degli uomini allenati da mister Chiappella.
Dal sito ufficiale della Virtus Entella
L’Entella conquista una vittoria storica. I biancocelesti, dopo aver raccolto un solo punto nelle prime tre partite, giocano una gara di altissimo livello e vincono 4-1 all’Arena Garibaldi contro il Pisa.
Mister Chiappella sorprende e opta per un 4-4-2: tra i pali Del Frate, difesa composta da Parodi-Alborghetti-Marconi-Di Mario, in mediana parte dal primo minuto Squizzato con il supporto di Franzoni. Sugli esterni Di Mario e Vignali, mentre il reparto offensivo è formato da Guiu e Cuppone.
Avvio perentorio dei biancocelesti, che alla prima occasione, dopo appena 120 secondi, passano in vantaggio. Lancio di Franzoni per Guiu: il catalano si presenta davanti a Confente e lo fredda.
Il Pisa prova a reagire, ma è ancora l’Entella a sfiorare il gol. Contropiede perfetto dei ragazzi di Chiappella, con Guiu che, questa volta, a botta sicura colpisce il palo.
I ritmi sono altissimi e al 19’ il Pisa va a un passo dal pareggio. Petagna, da buona posizione, incrocia sul secondo palo, ma trova un super intervento di Del Frate.
Entella nuovamente pericolosa al 26’: un traversone dalla sinistra trova il colpo di testa di Vignali, ma la palla sfiora il palo e termina sul fondo.
L’Entella in ripartenza fa malissimo e al 31’ Cuppone, servito da un ispiratissimo Guiu, segna il gol del raddoppio.
La gara si innervosisce e al 35’ il Pisa resta in dieci per un intervento da dietro di Léris su Di Mario.
Al 44’ i padroni di casa sfiorano il gol: Del Frate respinge corto sulla conclusione di Correia, la palla arriva a Coppola, ma l’estremo difensore biancoceleste è ancora super e salva il risultato. Sul ribaltamento di fronte, l’Entella cala il tris con Franzoni, servito dalla destra da Vignali. Si chiude così un primo tempo ricco di emozioni, gol e occasioni.
Nella ripresa il Pisa prova a fare la partita, ma si espone alle ripartenze dei biancocelesti, che al 63’ sfiorano il quarto gol con Guiu. La conclusione del catalano, però, questa volta non è precisa. Poco dopo, i chiavaresi mancano il colpo del definitivo ko con Vignali, che calcia alto da ottima posizione.
Chiappella inserisce Tirelli e Previtali al posto di Benedetti e Vignali. I biancocelesti non chiudono la partita e allora il Pisa prova a riaprirla. Al 72’ Correia trova un grande gol e riporta i toscani a due reti di distanza.
Chiappella corre ai ripari e getta nella mischia Annoni e Forte al posto di Guiu e Cuppone. Lo stadio ci crede e torna a spingere i padroni di casa. Nel momento di massimo sforzo del Pisa, però, l’Entella chiude la partita ancora una volta in ripartenza. Tirelli salta Correia e poi batte Confente con una splendida conclusione. Un gol bellissimo, la ciliegina sulla torta per l’Entella in una notte destinata a rimanere nella storia del club.