Capolavoro Entella, poker all’Arena Garibaldi contro il Pisa

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

L’Entella conquista una vittoria storica. I biancocelesti, dopo aver raccolto un solo punto nelle prime tre partite, giocano una gara di altissimo livello e vincono 4-1 all’Arena Garibaldi contro il Pisa.

Mister Chiappella sorprende e opta per un 4-4-2: tra i pali Del Frate, difesa composta da Parodi-Alborghetti-Marconi-Di Mario, in mediana parte dal primo minuto Squizzato con il supporto di Franzoni. Sugli esterni Di Mario e Vignali, mentre il reparto offensivo è formato da Guiu e Cuppone.

Avvio perentorio dei biancocelesti, che alla prima occasione, dopo appena 120 secondi, passano in vantaggio. Lancio di Franzoni per Guiu: il catalano si presenta davanti a Confente e lo fredda.

Il Pisa prova a reagire, ma è ancora l’Entella a sfiorare il gol. Contropiede perfetto dei ragazzi di Chiappella, con Guiu che, questa volta, a botta sicura colpisce il palo.

I ritmi sono altissimi e al 19’ il Pisa va a un passo dal pareggio. Petagna, da buona posizione, incrocia sul secondo palo, ma trova un super intervento di Del Frate.

Entella nuovamente pericolosa al 26’: un traversone dalla sinistra trova il colpo di testa di Vignali, ma la palla sfiora il palo e termina sul fondo.

L’Entella in ripartenza fa malissimo e al 31’ Cuppone, servito da un ispiratissimo Guiu, segna il gol del raddoppio.

La gara si innervosisce e al 35’ il Pisa resta in dieci per un intervento da dietro di Léris su Di Mario.

Al 44’ i padroni di casa sfiorano il gol: Del Frate respinge corto sulla conclusione di Correia, la palla arriva a Coppola, ma l’estremo difensore biancoceleste è ancora super e salva il risultato. Sul ribaltamento di fronte, l’Entella cala il tris con Franzoni, servito dalla destra da Vignali. Si chiude così un primo tempo ricco di emozioni, gol e occasioni.

Nella ripresa il Pisa prova a fare la partita, ma si espone alle ripartenze dei biancocelesti, che al 63’ sfiorano il quarto gol con Guiu. La conclusione del catalano, però, questa volta non è precisa. Poco dopo, i chiavaresi mancano il colpo del definitivo ko con Vignali, che calcia alto da ottima posizione.

Chiappella inserisce Tirelli e Previtali al posto di Benedetti e Vignali. I biancocelesti non chiudono la partita e allora il Pisa prova a riaprirla. Al 72’ Correia trova un grande gol e riporta i toscani a due reti di distanza.