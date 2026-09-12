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Camogli: rampicante troppo veloce o lavori lenti?

12 settembre 2026 | 06:59
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di Redazione

Redazione

Camogli: rampicante troppo veloce o lavori lenti?

Non è un giardino che riveste la facciata di un palazzo. E’ un glicine che ha deciso di arrampicarsi sui ponteggi montati in un edificio per eseguire lavori. Domanda: è il rampicante troppo veloce o sono lenti i lavori? Il caso non riguarda certo solo Camogli.

I permessi per i ponteggi che occupano spazi pubblici (non è questo il caso) dovrebbero essere concessi a tempo determinato previa fidejussione nel caso non venissero rimossi entro la data stabilita. Si eviterebbero così interruzioni temporanee dei lavori e disagi ai cittadini.