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Camogli: rampicante troppo veloce o lavori lenti?
12 settembre 2026 | 06:59
Non è un giardino che riveste la facciata di un palazzo. E’ un glicine che ha deciso di arrampicarsi sui ponteggi montati in un edificio per eseguire lavori. Domanda: è il rampicante troppo veloce o sono lenti i lavori? Il caso non riguarda certo solo Camogli.
I permessi per i ponteggi che occupano spazi pubblici (non è questo il caso) dovrebbero essere concessi a tempo determinato previa fidejussione nel caso non venissero rimossi entro la data stabilita. Si eviterebbero così interruzioni temporanee dei lavori e disagi ai cittadini.