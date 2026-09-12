Camogli: Festival della Comunicazione con Bucci, Rampini e Cagiano

Molto interessante ascoltare le loro esperienze. Bucci ha sottolineato due aspetti: come nel giro di pochi secondi dopo l’attentato siano state interrotte tutte le comunicazioni ed i volti dei suoi colleghi che facevano presupporre un cambiamento radicale nella vita di ognuno. Il suolo degli Usa era stato colpito, era una ferita al cuore degli americani. Poi le immagini dell’attentato e i dati col numero delle vittime tra le quali 300 Vigili del fuoco.

Rampini, che era in California, ha ricordato che fu svegliato all’alba da La Repubblica perché non riuscivano a mettersi in contatto col corrispondente da New York. Allora il riflesso di unità nazionale fu molto forte e tante ipotesi su un America che avrebbe vissuto un declino sono state smentite. C’è stata una rinascita e l’America non è divenuta un Paese islamofobo, come qualcuno diceva. New York, ad esempio, ha eletto un sindaco musulmano.