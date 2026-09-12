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Presidente e gioralista negli Usa l'11 settembre|
Camogli: Festival della Comunicazione con Bucci, Rampini e Cagiano
Marco Bucci, presidente di Regione Liguria e il noto giornalista, scrittore ed editorialista del Corriere della Sera Federico Rampini in un incontro tutt’ora in corso coordinato da Michele Cagiano, vicedirettore di Sky TG24, al Festival della Comunicazione di Camogli. Cosa unisce le due personalità? Il fatto di essersi trovati negli Usa, per lavoro, l’11 settembre del 2001.
Molto interessante ascoltare le loro esperienze. Bucci ha sottolineato due aspetti: come nel giro di pochi secondi dopo l’attentato siano state interrotte tutte le comunicazioni ed i volti dei suoi colleghi che facevano presupporre un cambiamento radicale nella vita di ognuno. Il suolo degli Usa era stato colpito, era una ferita al cuore degli americani. Poi le immagini dell’attentato e i dati col numero delle vittime tra le quali 300 Vigili del fuoco.
Rampini, che era in California, ha ricordato che fu svegliato all’alba da La Repubblica perché non riuscivano a mettersi in contatto col corrispondente da New York. Allora il riflesso di unità nazionale fu molto forte e tante ipotesi su un America che avrebbe vissuto un declino sono state smentite. C’è stata una rinascita e l’America non è divenuta un Paese islamofobo, come qualcuno diceva. New York, ad esempio, ha eletto un sindaco musulmano.
Tra le autorità presenti Cinzia Torraco, Prefetto di Genova, ed Elisabetta Vidali, Presidente della Corte d’Appello di Genova.