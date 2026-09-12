Camogli: Alessandro Barbero, pubblico attento e tanti applausi

Una super fila per una superstar. Ci riferiamo ai tantissimi che hanno atteso a lungo per poter ascoltare Alessandro Barbero. E chi non è riuscito a trovare posto è rimasto in piedi ai bordi del grande gazebo di largo Ido Battistone a Camogli. Il notissimo storico, scrittore e professore universitario, accolto da un fragoroso applauso, per il suo intervento alla 13ª edizione del Festival della Comunicazione ha scelto il tema “Il coraggio dei cavalieri medievali”.

Prima considerazione il significato del termine coraggio, che nell’Italia di Dante era “quello che viene dal cuore”; nel Medioevo per rendere quello che intendiamo noi oggi si utilizzava prodezza, animo, ardimento; così come in latino era virtus, fortitudo. I cavalieri medievali dovevano essere coraggiosi per forza e senza macchia, dovevano avere una buon reputazione, ma avevano paura anche loro. E qui la descrizione del resoconto di diversi storici sulle battaglie e sul comportamento di chi era sul campo: chi combatteva e chi si dava alla fuga.