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Processione con le confraternite e la banda|
Camogli: al Boschetto le celebrazioni della Madonna Addolorata
Tradizionale celebrazione della Madonna Addolorata presso l’oratorio della omonima Confraternita e l’adiacente santuario della Madonna del Boschetto. Stamattina, a presiedere la Messa solenne, il rettore del santuario della Madonna di Montallengro don Gianluca Trovato che, nel tardo pomeriggio, ha presieduto anche la processione. Il corteo con l’arca della Vergine è stato preceduto dalla Confraternita del Suffragio di Recco, da quella di Sant’Erasmo di Santa Margherita e da quelle di Camogli con i loro imponenti crocifissi che costituiscono una grande attrattiva, specie per i turisti stranieri.
La processione è stata accompagnata dalla Banda “Città di Camogli – G. Puccini”. A seguire l’arca il sindaco di Camogli Giovanni Anelli, il sindaco di Sori Marco Visca e in rappresentanza del primo cittadino di Recco la consigliera Luisa Capurro.
Alle 19.30 concerto della Banda “Città di Camogli – G. Puccini”
Domenica 13 settembre
ore 9 Messa in santuario celebrata dal rettore don Franco Marra
ore 17.30 Messa in santuario celebrata da don Giuseppe Bernardini nel 50° anniversario di ordinazione sacerdotale
Lunedì 14 settembre Festa dell’esaltazione della Santa Croce
ore 17 Rosario in oratorio
ore 17.30 Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali
ore 18 Messa in oratorio presieduta da don Francesco Mortola
Martedì 15 settembre Festa liturgica di Nostra Signora Addolorata
ore 17 Rosario in oratorio
ore 17.30 Canto del Vespro in oratorio
ore 18 Messa solenne in oratorio celebrata da don Danilo Dellepiane nel 25° anniversario di ordinazione sacerdotale
Oggi e il 15 settembre sarà possibile l’indulgenza plenaria concessa da Papa Leone XIV visitando l’Oratorio e partecipando alle celebrazioni in calendario.