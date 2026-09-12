Camogli: al Boschetto le celebrazioni della Madonna Addolorata

Tradizionale celebrazione della Madonna Addolorata presso l’oratorio della omonima Confraternita e l’adiacente santuario della Madonna del Boschetto. Stamattina, a presiedere la Messa solenne, il rettore del santuario della Madonna di Montallengro don Gianluca Trovato che, nel tardo pomeriggio, ha presieduto anche la processione. Il corteo con l’arca della Vergine è stato preceduto dalla Confraternita del Suffragio di Recco, da quella di Sant’Erasmo di Santa Margherita e da quelle di Camogli con i loro imponenti crocifissi che costituiscono una grande attrattiva, specie per i turisti stranieri.