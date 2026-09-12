Amt. Salis: “Contributo Comuni fondamentale per trovare soluzioni”

Dall’ufficio comunicazione della Città metropolitana

Da lunedì il nuovo orario invernale extraurbano Amt, la sindaca metropolitana Salis: «Il contributo dei Comuni è fondamentale per individuare le soluzioni»

«Il nuovo orario invernale è il risultato di una prima rimodulazione che, pur nei limiti delle attuali condizioni economiche e gestionali di Amt, ha recepito buona parte delle esigenze e delle richieste rappresentate dalle amministrazioni comunali in questi giorni di confronto».

Lo ha detto la sindaca metropolitana di Genova, Silvia Salis, commentando l’entrata in vigore, da lunedì 14 settembre, del nuovo orario invernale del servizio extraurbano di Amt.

«In linea con gli impegni assunti nell’incontro dell’8 settembre, Amt ha provveduto a trasmettere ai sindaci gli orari invernali 2026/2027 del servizio extraurbano – ha aggiunto Salis – sappiamo che il percorso avviato non è ancora concluso e che resta molto da fare. Proprio per questo, con l’avvio del nuovo orario, Amt proseguirà il confronto con i territori, anche attraverso un tavolo tecnico che sarà convocato non appena tutti i Comuni avranno indicato il proprio referente, come concordato. L’obiettivo sarà monitorare l’andamento del servizio e individuare ulteriori interventi per migliorarlo e ridurre i disagi».

La sindaca ha poi specificato che «particolare attenzione sarà dedicata alle criticità ancora presenti, anche con riferimento al servizio del sabato, ai collegamenti tra il capoluogo e le valli, alle esigenze dei lavoratori e a quelle connesse ai servizi di rilevanza sociale e sanitaria».

«Le richieste che non è stato possibile recepire in questa prima programmazione non saranno lasciate cadere – ha assicurato Salis – saranno oggetto di ulteriore verifica e confronto nell’ambito dei prossimi tavoli tecnici, nella consapevolezza che il contributo dei Comuni e la collaborazione di tutti saranno fondamentali per individuare, passo dopo passo, ulteriori soluzioni. Un lavoro che dovrà necessariamente accompagnarsi anche a una revisione più organica e complessiva del servizio, capace di guardare non solo alle esigenze immediate, ma anche alla sua sostenibilità e alla sua efficacia nel tempo».