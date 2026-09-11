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"Garantire tutti i posti di lavoro"|
Sestri: “Riduzione di 13 banchi al mercato, è polemica”
Da Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo – Forza Italia)
“All’improvviso, il mercato. Ancora una volta fedele all’insegnamento “fai quel che dico, non quel che faccio”, la maggioranza Solinas butta sui social la “bomba”. Magari anche solo per vedere l’effetto che fa, senza che si sia neppure mai fatto cenno dell’argomento in consiglio.
Ma più che il metodo, al quale siamo abituati, è il merito a preoccuparci. Solinas e i suoi interpreti partono dall’assunto che si debbano ridurre 13 banchi su 113 ed eliminare lo spazio per 25 furgoni, per “motivi di sicurezza”. A nostro avviso si dovrebbe partire dalla garanzia di tutti i posti di lavoro per tante famiglie coinvolte e da lì iniziare a cercare le soluzioni. Ed è grave che l’amministrazione maggioranza Solinas anteponga la burocrazia alle persone.
Peraltro sulla “sicurezza” e sull’accesso dei mezzi di soccorso si può parlare a lungo per valutare che accessibilità reale consenta la riduzione di 13 banchi. Ma per l’appunto ci sarebbe un luogo deputato per affrontare certi discorsi, per presentare proposte alternative che intanto, come sempre, l’amministrazione rigetterà a priori.
Per Solinas si possono lasciare spazi vuoti sul mercato, l’importante è non lasciarli sui social” dichiarano i rappresentanti del centrodestra Marco Conti e Diego Pistacchi.