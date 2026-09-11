Sestri: “Riduzione di 13 banchi al mercato, è polemica”

Ma più che il metodo, al quale siamo abituati, è il merito a preoccuparci. Solinas e i suoi interpreti partono dall’assunto che si debbano ridurre 13 banchi su 113 ed eliminare lo spazio per 25 furgoni, per “motivi di sicurezza”. A nostro avviso si dovrebbe partire dalla garanzia di tutti i posti di lavoro per tante famiglie coinvolte e da lì iniziare a cercare le soluzioni. Ed è grave che l’amministrazione maggioranza Solinas anteponga la burocrazia alle persone.