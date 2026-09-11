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Sestri: incontro di calcio, modifiche ai percorsi linee Amt
11 settembre 2026 | 19:03
Dall’ufficio stampa di Amt
In occasione dell’incontro di calcio in programma sabato 12 settembre allo stadio Sivori di Sestri Levante, un tratto di via Bruno Primi sarà interdetto al transito veicolare. Pertanto, per l’intera giornata, le linee 750, 798, 852, 864, 865 e 941modificano il percorso come di seguito indicato.
- Linee 750, 798 e 852: i bus, in entrambe le direzioni, transitano per via Nazionale e via Bo, dove riprendono regolare percorso.
- Linee 864 e 865: i bus provenienti o diretti a San Bernardo transitano per ponte Serlupi e via Terzi Ospedale, dove riprendono regolare percorso.
- Linea 941: i bus, in entrambe le direzioni, transitano per via Nazionale.