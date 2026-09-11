Santo Stefano: 80enne si perde andando per funghi, intervengono i soccorsi

Il Soccorso alpino e speleologico Liguria in collaborazione con i Vigili del fuoco è intervenuto questa mattina a Santo Stefano d’Aveto tra Rocca d’Aveto e il Prato della Cipolla per una donna di 80 anni residente a Chiavari che si è persa mentre era per funghi.

La squadra è intervenuta con tre tecnici, di cui un’unità cinofila.