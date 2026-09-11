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tra Rocca d'Aveto e il Prato della Cipolla|
Santo Stefano: 80enne si perde andando per funghi, intervengono i soccorsi
Da Soccorso alpino e speleologico Liguria
Il Soccorso alpino e speleologico Liguria in collaborazione con i Vigili del fuoco è intervenuto questa mattina a Santo Stefano d’Aveto tra Rocca d’Aveto e il Prato della Cipolla per una donna di 80 anni residente a Chiavari che si è persa mentre era per funghi.
La squadra è intervenuta con tre tecnici, di cui un’unità cinofila.
Ricevuta la localizzazione della fungaiola in località Lago di Riane, la squadra C.N.S.A.S. si è diretta verso quel punto riuscendo poco dopo ad avere il primo contatto vocale con la donna che poco dopo è stata raggiunta.
Valutate le buone condizioni di salute, solo leggermente disorientata, la squadra C.N.S.A.S. ha riaccompagnato la fungaiola alla propria autovettura in località Rocca d’Aveto. Qui è stata raggiunta dalla figlia.
Foto: pixabay.com – utilizzabile gratis