‘Santa’: tronchi spiaggiati, lavori forzati in riva al mare

A stagione balneare ancora in corso, lo spiaggiamento di rifiuti, tra questi anche tronchi d’albero che pesano quintali, è una vera iattura. A Santa Margherita, negli stabilimenti balneari oggi si è svolta una giornata da “lavori forzati” per liberare l’arenile. Dicono i balneari: “Ringraziamo gli amici di Chiavari e della Fontanabuona per il ‘gradito’ regalo…”. La mancata pulizia dei torrenti, l’innalzamento a causa dei detriti che non vengono rimossi peggiora la situazione: il Consiglio regionale in particolare sembra ignorare l’argomento per assumere adeguati provvedimenti.