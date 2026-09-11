San Colombano: “Crisi Amt agli utenti servono fatti, non polemiche”

Leggiamo con sorpresa le dichiarazioni del gruppo di minoranza Continuità e Futuro, che accusa l’Amministrazione comunale di San Colombano Certenoli di “tacere” e di non essersi attivata sul tema del trasporto pubblico locale. Un’accusa che i fatti, semplicemente, smentiscono. Il trasporto pubblico locale è una questione che questa Amministrazione sta affrontando con la massima attenzione, insieme agli altri Sindaci della Fontanabuona e dei territori interessati dalla linea 715. Proprio in questi giorni, infatti, si è aperto un confronto diretto con Città Metropolitana e Amt, al quale il Comune di San Colombano Certenoli ha partecipato attivamente, insieme ai Comuni dell’Area Interna Fontanabuona. Il primo incontro si è tenuto l’8 settembre con la Sindaca della Città Metropolitana Silvia Salis e i vertici di Amt e, successivamente, si è svolto il primo vero e proprio Tavolo di confronto con l’azienda, nel quale i Sindaci hanno avanzato richieste precise e puntuali.

Queste sono le richieste formalmente portate al tavolo istituzionale.

E proprio perché riteniamo che il trasporto pubblico sia una questione seria, abbiamo scelto di affrontarla nel modo che riteniamo più utile: lavorando insieme agli altri Comuni, confrontandoci con Città Metropolitana e Amt e portando proposte concrete.

La situazione del Tpl è complessa e non nasce oggi. È il risultato di una difficoltà che riguarda l’intero sistema del trasporto pubblico e che coinvolge livelli istituzionali diversi.

Pensare che un singolo Comune possa, da solo, decidere orari, corse, tariffe e organizzazione del servizio significa non considerare la realtà delle competenze amministrative.

Ciò che un Comune può e deve fare è far sentire con forza la propria voce, rappresentare le esigenze del territorio e pretendere che vengano salvaguardati i servizi essenziali.

Ed è esattamente ciò che stiamo facendo.

La Val Fontanabuona non dispone di una rete ferroviaria né di alternative di mobilità collettiva adeguate. Per questo il trasporto pubblico su gomma non è un servizio accessorio, ma rappresenta una condizione essenziale per garantire il diritto alla mobilità, soprattutto per studenti, lavoratori, anziani, persone fragili e per chi vive nelle frazioni.

Su questo siamo perfettamente d’accordo con la minoranza.

Dove invece non siamo d’accordo è sulla rappresentazione di un’Amministrazione che “tace” e “assiste passivamente”.

San Colombano Certenoli è seduto ai tavoli dove queste decisioni vengono discusse.

E non è lì per assistere, ma per chiedere garanzie. Sarebbe stato certamente più semplice limitarsi a scrivere un comunicato politico, attribuire responsabilità e alimentare

preoccupazione tra i cittadini. Abbiamo scelto invece di fare un’altra cosa: confrontarci, proporre, chiedere e lavorare insieme agli altri Sindaci per ottenere risultati concreti.

In politica, soprattutto quando sono in gioco servizi essenziali per la comunità, le differenze di opinione sono legittime.

Quello che non dovrebbe mai venire meno è la correttezza nel raccontare ai cittadini ciò che realmente accade. E oggi i fatti dicono una cosa molto chiara: San Colombano Certenoli non è rimasto in silenzio. Ha fatto sentire la propria voce, insieme agli altri Comuni.

E continuerà a farlo, fino a quando non saranno garantiti collegamenti adeguati al nostro territorio. Perché sul trasporto pubblico non servono slogan.

Servono presenza, confronto e risultati. E su questo continueremo a lavorare.