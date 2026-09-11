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alla presenza del sindaco pastorino|
Samp, a Bogliasco il 3 ottobre verrà svelata la targa in onore di Paolo Mantovani
Nel corso dell’incontro è inoltre emersa la volontà di UC Sampdoria di creare nuovi progetti per far sì che la tifoseria possa avvicinarsi agli impianti e agli allenamenti e partecipare alle attività del club
Dalla pagina Facebook del comune di Bogliasco
Oggi in Comune c’è stato un incontro, che non avveniva da tempo, con i vertici di UC Sampdoria, alla presenza del Ceo Corporate Claudio Morelli (nella foto a sinistra), del Ceo Football Jesper Fredberg (nella foto a destra), del Direttore operativo Alberto Bosco, accolti dal Sindaco Luca Pastorino, dal Consigliere delegato allo Sport Massimo Albasini, dalla Comandante della polizia municipale Emanuela Rovegno.
All’ordine del giorno l’intitolazione – il prossimo 3 ottobre – dell’area degli impianti sportivi a Paolo Mantovani, quando verrà svelata la targa a lui dedicata con la denominazione “Piazzale Paolo Mantovani”. Nel corso dell’incontro è inoltre emersa la volontà di UC Sampdoria di creare nuovi progetti per far sì che la tifoseria possa avvicinarsi agli impianti e agli allenamenti e partecipare alle attività del club