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Venerdì 11 settembre|
RASSEGNA STAMPA. Corsi d’acqua esondati, fulmini e trombe d’aria
Oggi, venerdì 11 settembre, auguri a Giacinto, Felice, Elia, Daniele. Storia: 11 settembre 2001, attentato alle Torri gemelle (2.977 morti e oltre 6.000 feriti). Mercati settimanali: Chiavari; Santa Margherita. Proverbi: “L’ospite cortese loda pranzo e paese”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Maltempo: trombe d’aria; fulmini, corsi d’acqua esondati; interrotta gara ciclistica.
Sestri Levante: due attività chiuse dalla Guardia di Finanza in via Roma. Sestri Levante: sanità, esperti a confronto al Grande Albergo. Casarza: premio a Baldani per il nuovo singolo. Casarza: Splendido splendente, la cover piace al rettore. Lavagna: diga Perfigli, lo scontro continua. Lavagna accessibile, via le barriere dagli edifici pubblici. Zoagli: la tappa dei fondali puliti.
Rapallo: convegno sugli scenari immobiliari. Santa Margherita: il capitano Luca Canale lascia la Compagnia. Portofino: sì al Parco nazionale; è lite “Mattarella non firmi”.
Camogli: l’effetto Festival dura tutto l’anno.
Rezzoaglio: tragedia al rally dell’Aveto, indagato pilota.