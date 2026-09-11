Rapallo: “Otto anni per rifare un chiusino; andiamo bene”

Rapallo e Zoagli

Da Andrea Carannante consigliere comunale – Libera Rapallo, Unione Popolare

Il Comune di Rapallo annuncia con tanto di comunicato stampa e dichiarazioni del sindaco Elisabetta Ricci e del consigliere Gerolamo Giudice il ritorno al suo posto del chiusino della rosa dei venti di San Michele di Pagana, con l’effigie di San Michele Arcangelo e la scritta “Sestiere di San Michele”.

Un chiusino. Dopo otto anni dalla mareggiata del 2018. Nel comunicato si parla di “gesto significativo”, di “identità”, di “storia”, di “valorizzazione” e di “tradizioni”. Tutto rispettabile. Peccato che la passeggiata di San Michele, devastata dalla stessa mareggiata, sia ancora lì a rappresentare benissimo la differenza tra quello che si celebra nei comunicati stampa e quello che i cittadini aspettano davvero.

Dopo otto anni, invece di parlare della passeggiata, dei lavori, dei tempi e delle soluzioni, si celebra il ritorno di un chiusino come fosse un’opera strategica per il futuro della frazione. A questo punto ci aspettiamo il prossimo comunicato stampa per l’inaugurazione di una panchina, poi magari quello per una mattonella.

Non è il chiusino il problema. Il problema è la misura delle priorità. Quando l’amministrazione arriva a trasformare un intervento del genere in un risultato da comunicato stampa, mentre una passeggiata è ancora ferma dopo otto anni, significa che qualcosa nella politica delle opere pubbliche è profondamente fuori misura.