Rapallo: interruzioni luce e acqua nelle frazioni, il Comune ne chiede conto

Da ufficio stampa Comune di Rapallo

A fronte dei prolungati disservizi che da oltre 24 ore interessano le zone collinari e periferiche del territorio comunale a seguito degli eventi meteorologici dello scorso 9 settembre, l’Amministrazione Comunale di Rapallo è intervenuta con fermezza nei confronti dei gestori delle reti.

Il Sindaco Elisabetta Ricci ha inviato una nota formale a E-Distribuzione S.p.A. e Iren Acqua Tigullio per evidenziare la grave situazione di disagio vissuta dai residenti delle località di San Quirico d’Assereto, Arbocò, Montepegli e zone limitrofe, rimasti privi sia dell’erogazione di energia elettrica sia di acqua potabile.

L’Amministrazione ha espresso una posizione chiara nei confronti dei gestori, ponendo l’accento in particolare sulla tutela delle fasce deboli e degli anziani presenti nelle frazioni, oltre che sulla totale assenza di comunicazioni tempestive nei confronti della cittadinanza e degli enti locali durante le fasi critiche dell’emergenza.

Attraverso la lettera ufficiale, il Comune ha chiesto formali e dettagliati chiarimenti sugli interventi di ripristino attualmente in corso o già effettuati sul territorio, sulle misure strutturali e d’emergenza che i gestori intendono adottare per prevenire il ripetersi di analoghi episodi, tra cui il pronto approvvigionamento di gruppi elettrogeni per la continuità elettrica e l’installazione di idonei sistemi di sfiato per la rete idrica.

Contestualmente, il Comune si è reso disponibile a un tavolo di confronto congiunto tra gli enti preposti e i tecnici del Settore 3 – Infrastrutture, con l’obiettivo di definire soluzioni operative certe e tempestive a tutela dei diritti dei cittadini.

“Riteniamo doveroso e prioritario tutelare i nostri cittadini, specialmente quanti risiedono nelle zone periferiche e le persone più fragili, di fronte a disservizi che si protraggono da oltre un giorno senza adeguate comunicazioni – dichiara il Sindaco Elisabetta Ricci –. L’Amministrazione segue con la massima attenzione l’evoluzione della situazione ed esige dai gestori risposte immediate, interventi risolutivi e l’adozione di un piano chiaro per fare in modo che disagi di questa entità non si ripetano in futuro”.