Rapallo: a San Michele torna il chiusino con l’effige del santo

A otto anni di distanza dalla terribile mareggiata che nell’ottobre 2018 flagellò il litorale rapallese, è tornato nella sua collocazione originale il chiusino della rosa dei venti di San Michele di Pagana, recante l’effigie di San Michele Arcangelo nell’iconografia del Santo che sconfigge il diavolo e la scritta “Sestiere di San Michele”. Un piccolo elemento, ma dal forte valore simbolico e identitario, che torna così a caratterizzare uno dei luoghi più rappresentativi della frazione.

«La restituzione di questo elemento nella sua sede originaria è un gesto semplice ma significativo, perché contribuisce a mantenere vivo il legame tra i luoghi e la storia della nostra comunità. San Michele di Pagana ha un’identità forte e riconoscibile, fatta anche di simboli e testimonianze che meritano attenzione e valorizzazione», dichiara il sindaco Elisabetta Ricci.