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A otto anni dalla mareggiata

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Attualità
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Rapallo: a San Michele torna il chiusino con l’effige del santo

11 settembre 2026 | 13:58
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Rapallo: a San Michele torna il chiusino con l&#8217;effige del santo

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

A otto anni di distanza dalla terribile mareggiata che nell’ottobre 2018 flagellò il litorale rapallese, è tornato nella sua collocazione originale il chiusino della rosa dei venti di San Michele di Pagana, recante l’effigie di San Michele Arcangelo nell’iconografia del Santo che sconfigge il diavolo e la scritta “Sestiere di San Michele”. Un piccolo elemento, ma dal forte valore simbolico e identitario, che torna così a caratterizzare uno dei luoghi più rappresentativi della frazione.

«La restituzione di questo elemento nella sua sede originaria è un gesto semplice ma significativo, perché contribuisce a mantenere vivo il legame tra i luoghi e la storia della nostra comunità. San Michele di Pagana ha un’identità forte e riconoscibile, fatta anche di simboli e testimonianze che meritano attenzione e valorizzazione», dichiara il sindaco Elisabetta Ricci.

«Siamo contenti di aver restituito alla sua collocazione questo elemento che appartiene alla storia e all’identità di San Michele di Pagana. Anche questi dettagli contribuiscono a preservare e valorizzare il patrimonio delle nostre frazioni e il legame con le loro tradizioni», commenta il consigliere comunale Gerolamo Giudice.