Temi del giorno:
Nessuna approvazione come annunciato ieri|
Attualità/
Portofino: rinviato il passaggio a parco nazionale
11 settembre 2026 | 13:32
Quante parole inutili. Era solo una fake news. Il passaggio del Parco regionale a parco nazionale di Portofino ieri (10 settembre) alla conferenza unificata Stato-Regioni presieduta da Calderoli, non è stato approvato, bensì rinviato. Lo rende noto il report della Presidenza del Consiglio dei ministri che non spiega i motivi.
L’argomento era inserito al punto 12 dell’ordine del giorno : “Parere, ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nazionale di Portofino. RINVIO”
Complimenti ai politici che hanno dato per approvato il passaggio a Parco nazionale (m.m.)