Parco Cinque Terre: nuovo comandante al reparto Carabinieri

Dall’ufficio stampa del Parco Cinque Terre

Il Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Lorenzo Viviani, e il Direttore dell’Ente, Maurizio Burlando, hanno incontrato il Maggiore Andrea Marchetti, nuovo Comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre”, in carica dallo scorso 27 agosto.

L’incontro è stato l’occasione per un primo confronto sulle principali esigenze di tutela di un territorio caratterizzato da elevati valori naturalistici e paesaggistici, da una rete sentieristica articolata, da una forte presenza turistica e da una significativa attività agricola. Al centro del confronto i temi più significativi del ruolo e delle preziose funzioni che il Reparto è chiamato a garantire ai sensi della normativa vigente, in cui centrali sono certamente la sorveglianza complessiva del territorio e un’attenzione puntuale alle diverse azioni di protezione e di valorizzazione del territorio.

“Rivolgo al Maggiore Marchetti un sincero benvenuto e gli auguro buon lavoro per il nuovo e importante incarico alla guida del Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre” – dichiara il Presidente del Parco, Lorenzo Viviani. La collaborazione tra l’Ente e il Reparto è fondamentale per garantire un presidio efficace del territorio e affrontare insieme le sfide legate alla tutela del nostro patrimonio naturale e paesaggistico. Sono certo che potremo rafforzare ulteriormente questo rapporto, da sempre solido e proficuo, nell’interesse della salvaguardia dell’area protetta e delle comunità che lo abitano.”

Il Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre” svolge attività di vigilanza e controllo nell’area protetta e collabora con l’Ente Parco per la conservazione e la tutela del territorio coinvolto. Tra i principali ambiti di intervento figurano il contrasto agli incendi boschivi e al bracconaggio, la tutela della biodiversità, i controlli sugli interventi edilizi e sulle attività agricole, il monitoraggio della rete sentieristica, il supporto alle attività di ricerca scientifica e la prevenzione dei principali rischi per il territorio.

“Sono molto contento dell’insediamento del Maggiore Marchetti che potrà garantire al Reparto Carabinieri Parco un comando finalmente con pieni poteri”, sottolinea il Direttore Maurizio Burlando. “Sono certo che il Maggiore Marchetti sarà in grado di assicurare un proficuo lavoro e che potremo avviare fin da subito un confronto sui temi operativi più importanti dell’area protetta. A breve approfondiremo i primi due dossier particolarmente rilevanti: la gestione faunistica, con il depopolamento degli ungulati nel Parco, e il nuovo Piano del Parco, recentemente adottato e attualmente in fase di consultazione pubblica. Sono temi strategici sui quali sarà importante rafforzare il coordinamento e la collaborazione tra l’Ente Parco e il Reparto.”

Originario del Trentino, classe 1986 e laureato in Giurisprudenza, il Maggiore Andrea Marchetti ha iniziato la carriera nel Corpo Forestale dello Stato come vice ispettore. Nel 2017 è entrato nell’Arma dei Carabinieri e ha successivamente frequentato il percorso da ufficiale, ricoprendo incarichi a Roma e a Udine e maturando esperienze in ambito territoriale e regionale. Ha prestato servizio anche presso il Comando Regione Carabinieri Forestale “Liguria” e ha partecipato per 25 mesi a un progetto europeo di gemellaggio in Macedonia del Nord, dedicato al contrasto dei reati ambientali e contro il patrimonio culturale. Dopo il rientro in Liguria, ha assunto l’incarico di Comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre”.

“E’ un vero onore poter prestare servizio in questa terra unica, plasmata da quell’intraprendenza, spirito di sacrificio e creatività tutta ligure, ammirata in tutto il mondo – ha dichiarato il nuovo Comandante Andrea Marchetti – Ringrazio il Presidente Viviani ed il Direttore Burlando per la calorosa accoglienza, nonché i miei colleghi predecessori per il lavoro svolto, sotto la guida del Comandante di Regione Carabinieri Forestale, Generale di Brigata Chiavacci. Continueremo a mantenere il nostro stretto legame con il territorio e le realtà locali, sviluppando una ancor più stretta collaborazione con l’Ente Parco per una sempre più efficace protezione dell’ambiente e delle comunità che vi vivono.”