Pallavolo F/ Nuovo progetto al via sul Levante

Da Andrea Camussa p/c Pro Recco Pallavolo e Andrea Martinelli p/c Poli sport Cogorno e Sestri Mare Sport

La stagione 2026/27 è alle porte e porta con sé una grande novità nel panorama pallavolistico giovanile del levante.

Grazie all’accordo e alla collaborazione tra Poli sport Cogorno Volley, Pro Recco Pallavolo e Sestri Mare e Sport nasce il progetto RC Volley, che vede protagoniste non solo le ragazze delle tre società ma anche dirigenti e allenatori.

La crescita delle ragazze, l’ottimizzazione delle strutture e risorse a disposizione e la collaborazione reciproca sono alla base del progetto che quest’anno partirà con la squadra u15, guidata da Andrea Martinelli e Christian Perri.

Per quanto riguarda u14 e u17 le squadre saranno Pro Recco Pallavolo ma potranno contare su alcuni innesti provenienti dalle altre società coinvolte nel progetto.

Tutte le ragazze avranno a disposizione uno staff altamente preparato e collaudato che permetterà loro di crescere e di godere di esperienze sportive uniche, anche di alto livello grazie agli accordi in essere col circuito Volley Sinergy (Poli sport Cogorno) e My Club 76 ( Pro Recco Pallavolo) che fanno capo rispettivamente alle squadre di serie A1 di Novara e di Chieri.

Durante l’anno, gli allenatori e i dirigenti monitoreranno di volta in volta l’andamento del progetto per poterlo migliorare ed eventualmente ampliare nel tempo.

Tutte le attività che verranno proposte a livello giovanile durante la stagione saranno condivise e potranno raggiungere un bacino di circa 130 ragazze dall’u12 all’u17.