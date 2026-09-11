Lettere/ Replica di Fronzoli a Savio. “Rapallo bella, giunta inadeguata”

Da Franco Fronzoli

Mi si consenta di esprimere il mio pensiero a seguito della lettera del Signor Antonio Savio, che non fa una piega sotto il profilo della bellezza di Rapallo, un fattore estetico che fa parte della natura e non può essere demonizzato.

Ma il problema è un altro, ben più incisivo che porta annotazioni negative, unicamente per la condotta amministrativa della città.

Voglio fare una precisazione: le segnalazioni che sono tante, del degrado della città, delle problematiche strutturali e non solo, dovrebbero essere un incentivo per chi amministra la città a porvi rimedio, come ascoltare i cittadini anche con degli incontri mirati per discutere su argomenti pertinenti le criticità e suggerimenti sulle varie tematiche; cosa che non avviene.

Voglio fare una annotazione di cui il Signor Antonio Savio è a conoscenza: Una bella città con una inclinazione particolare al turismo non può permettersi di non avere servizi igienici pubblici, fruibili ed igienicamente decorosi.

Non può avere una volta del Chiosco della Musica, che nemmeno tanto lentamente si sta sfaldando e con tutte le mattonelle che circondano il Chiosco in condizioni deplorevoli.

Non si può avere una Porta delle Saline, monumento cittadino, che presenta larghe macchie di sfaldamento frontali dove è situata copia dell’icona della Madonna di Montallegro.

Come non è ammissibile che da nove anni, dico nove anni, nel retro del Comune , Via Magenta siano presenti indecorosi ponteggi.

Ho rappresentato parte soltanto delle criticità della città, che rientra tutto nella competenza amministrativa per porvi rimedio.

Come non’è possibile (anche per una questione di sicurezza) avere una illuminazione inadeguata ed in certi luoghi limitatissima.

Veda Signor Antonio Savio, non c’è una denigrazione della città, la cui bellezza di ciò che ha riportato condivisibile, bensì una inadeguatezza amministrativa, che tanti danni ha causato alla città ed ai cittadini, San Francesco docet come il Parco Casale, ultimo polmone verde della città, depotenziato nel verde per dei lavori che non sono compatibili con l’interesse pubblico; tanti altri immobili potevano essere utilizzati per l’asilo nido, Villa Devoto per citarne uno .

Comunque sia, le segnalazioni negative che piovono sui social, come lei sa sono documentate con fotografie video e testimonianze. Non parliamo poi della Via Mameli pedonale sempre sott’acqua ogni volta che piove più del prevedibile; chi paga le conseguenze i commercianti della zona e non solo quella.