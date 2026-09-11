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in piazza Vittorio Veneto|
Lavagna: domenica il raduno provinciale dei volontari di Protezione Civile
Da Radio Club Levante
Domenica 13/9 a Lavagna, il Radio Club Levante OdV, con il supporto dei colleghi di Cogorno e San Colombano, su incarico del Coordinamento provinciale di Genova, organizzerà il 4° raduno dei volontari di protezione civile della nostra provincia, raduno che segue quelli precedenti di Pieve Ligure, Arenzano e Casella.
L’evento a Lavagna inizierà alle 9 e terminerà alle 17, si svolgerà in piazza Vittorio Veneto dove è prevista la partecipazione di 35 associazioni, circa 200 volontari con 40 mezzi, che animeranno l’intera piazza. Nella mattinata alcune dimostrazioni pratiche relative alle manovre antincendio , di pratiche cinofile e di radiocomunicazioni. Sarà comunque una giornata di incontro e condivisione tra volontari e cittadini, uno scambio di esperienze e di suggerimenti utili al miglioramento della prevenzione e della sicurezza.
Nel pomeriggio, alle ore 14.30, all’Auditorium Campodonico, ci sarà un convegno tra le autorità del comprensorio ed i volontari, dibattito che avrà per tema il ricambio generazionale per garantire continuità e motivazioni e nuove energie, per la solidarietà sociale nel campo appunto della protezione civile. Questo incontro, nel quale si consegneranno attestati di partecipazione e due speciali riconoscimenti riservati al più giovane e al più anziano volontario presente, concluderà la giornata. L’evento è realizzato con il contributo del Comune di Lavagna e la preziosa collaborazione del locale CIV. Una menzione per il Genoa Club Lavagna che preparerà i pasti a volontari e ospiti.
La cittadinanza è invitati a partecipare, curiosando tra i macchinari e le attrezzature in mostra sulla piazza.