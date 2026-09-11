Lavagna: domenica il raduno provinciale dei volontari di Protezione Civile

L’evento a Lavagna inizierà alle 9 e terminerà alle 17, si svolgerà in piazza Vittorio Veneto dove è prevista la partecipazione di 35 associazioni, circa 200 volontari con 40 mezzi, che animeranno l’intera piazza. Nella mattinata alcune dimostrazioni pratiche relative alle manovre antincendio , di pratiche cinofile e di radiocomunicazioni. Sarà comunque una giornata di incontro e condivisione tra volontari e cittadini, uno scambio di esperienze e di suggerimenti utili al miglioramento della prevenzione e della sicurezza.

Nel pomeriggio, alle ore 14.30, all’Auditorium Campodonico, ci sarà un convegno tra le autorità del comprensorio ed i volontari, dibattito che avrà per tema il ricambio generazionale per garantire continuità e motivazioni e nuove energie, per la solidarietà sociale nel campo appunto della protezione civile. Questo incontro, nel quale si consegneranno attestati di partecipazione e due speciali riconoscimenti riservati al più giovane e al più anziano volontario presente, concluderà la giornata. L’evento è realizzato con il contributo del Comune di Lavagna e la preziosa collaborazione del locale CIV. Una menzione per il Genoa Club Lavagna che preparerà i pasti a volontari e ospiti.