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previsioni arpal
Il sole torna a splendere sul Centro – Levante e le temperature tornano a salire
11 settembre 2026 | 07:30
Prevalentemente stabile con velature in transito dalla mattinata, anche spesse nel corso del pomeriggio su gran parte della regione. In serata cielo sereno o poco nuvoloso sul Centro-Ponente, residue velature a Levante: così la previsione di Arpal
VENTI: deboli variabili con brezze costiere
MARE: al mattino mosso sul Centro-Levante e poco mosso a Ponente, poco mosso ovunque nel pomeriggio-sera
TEMPERATURE: minime in diminuzione, massime in aumento
UMIDITÀ: su valori medio-alti