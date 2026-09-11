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Il sole torna a splendere sul Centro – Levante e le temperature tornano a salire

11 settembre 2026 | 07:30
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di Redazione

Redazione

Il sole torna a splendere sul Centro &#8211; Levante e le temperature tornano a salire

Prevalentemente stabile con velature in transito dalla mattinata, anche spesse nel corso del pomeriggio su gran parte della regione. In serata cielo sereno o poco nuvoloso sul Centro-Ponente, residue velature a Levante: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli variabili con brezze costiere

MARE: al mattino mosso sul Centro-Levante e poco mosso a Ponente, poco mosso ovunque nel pomeriggio-sera

TEMPERATURE: minime in diminuzione, massime in aumento

UMIDITÀ: su valori medio-alti