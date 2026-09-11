Cogorno: patentino da giardiniere, iscrizioni fino al 18 settembre

Da comunicazione “Villaggio del ragazzo”

Qualifica “Manutentore del verde” ultimi giorni per iscriversi al corso. Restano ancora pochi giorni per accedere a una concreta opportunità formativa e professionale nel mondo del giardinaggio e della cura del paesaggio. Sono infatti aperte fino al 18 settembre 2026 le iscrizioni al percorso finalizzato al conseguimento della qualificazione professionale di “Manutentore del verde”, promosso da VRS (Villaggio del Ragazzo Servizi) s.r.l. con avvio delle lezioni previsto per il mese di ottobre 2026.

Il percorso è riconosciuto da Alfa Liguria con D.D. 877 del 23/04/2026 e rappresenta un’importante occasione di qualificazione per operare con competenze certificate sia nel settore pubblico sia in quello privato.

A chi si rivolge

Il corso è aperto a candidati di tutte le età in possesso del titolo di licenza media. È pensato per chi desidera inserirsi o consolidare la propria posizione nel settore:

Aspiranti giardinieri e manutentori privi di qualifica, anche con l’intento di aprire una partita Iva;

Titolari e gestori di aziende agricole;

Dipendenti comunali e operatori impiegati nel settore del verde pubblico.

Dettagli e contatti