Cinque terre: l’omaggio a Pino Daniele chiude il festival “Five”

Da Ufficio stampa FIVE

Si chiude con grande soddisfazione la prima edizione di “FIVE – Il Festival Musicale delle Cinque Terre”, la rassegna organizzata da Ad Eventi e promossa dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e dai Comuni di Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza, che da luglio a settembre ha portato nei cinque borghi del territorio sette appuntamenti tra musica, parole e contaminazioni artistiche.

Un viaggio attraverso Monterosso, Vernazza, Corniglia, Riomaggiore e Manarola, che ha visto protagonisti Pacifico, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, Sarah Jane Morris con il Solis String Quartet, l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno, Judit Neddermann e Dario Barroso, Paolo Jannacci e Daniele Moretto, fino a ieri sera con Fabrizio Bosso e Julien Mazzariello. Artisti di primo piano della scena nazionale e internazionale che hanno portato nelle Cinque Terre proposte musicali raffinate, dal concerto all’alba di Monterosso agli appuntamenti nelle piazze e nei luoghi più caratteristici dei borghi. Tutte le serate hanno registrato una partecipazione importante, confermando l’interesse per una proposta culturale capace di unire musica e territorio.

«Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione di FIVE – sottolineano gli organizzatori – perché ha dimostrato che è possibile costruire una proposta culturale di qualità mettendo in rete i diversi Comuni e valorizzando le Cinque Terre nella loro interezza. La partecipazione registrata nei diversi appuntamenti è stata un segnale importante e ci incoraggia a proseguire su questa strada».

Grande soddisfazione viene espressa anche dagli amministratori dei Comuni coinvolti e dagli operatori del territorio, che hanno accolto positivamente una manifestazione capace di richiamare pubblico nei borghi e arricchire l’offerta culturale delle Cinque Terre. Un risultato che premia il lavoro condiviso tra Parco, amministrazioni, realtà locali e organizzatori.

A chiudere nel modo migliore la prima edizione di FIVE è stato, ieri sera, l’appuntamento di Manarola, in Piazza Capellini, con Fabrizio Bosso e Julien Mazzariello e il loro omaggio a Pino Daniele. Un concerto intenso, elegante e coinvolgente, nel quale Bosso ha confermato non solo la sua straordinaria qualità artistica, ma anche una particolare capacità di entrare in relazione con chi lo ascolta. Il trombettista ha infatti scelto di concludere la serata suonando l’ultimo brano in mezzo agli spettatori, trasformando la piazza in un unico spazio di ascolto e condivisione. Un finale sorprendente, culminato in una ninna nanna emozionante e allo stesso tempo divertente, che ha regalato un momento di grande leggerezza e spontaneità.

Prima di congedarsi, Bosso ha voluto ringraziare il pubblico di Manarola per l’attenzione dimostrata durante il concerto e, in particolare, per l’estrema educazione e il rispetto con cui ha seguito la musica, sottolineando come non siano affatto scontati, soprattutto nel caso di un concerto a ingresso libero.