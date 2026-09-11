Cicagna, Ne, ‘Santa’: nel fine settimana tre eventi con contributo regionale

Da Ufficio Stampa Regione Liguria

Proseguono anche nel secondo fine settimana di settembre gli appuntamenti degli Eventi Autentici Liguri e del Tempo Libero finanziati da Regione Liguria. Un calendario diffuso sul territorio che accompagna liguri e turisti alla scoperta delle tradizioni, delle feste, della cultura e dei prodotti locali.

“Con questo secondo fine settimana di settembre prosegue un calendario sempre più ricco, con appuntamenti che ormai interessano ogni mese dell’anno e coinvolgono tutto il territorio ligure – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi –. Sono manifestazioni che valorizzano le nostre tradizioni, l’identità dei borghi, i prodotti tipici e la cultura locale e che rappresentano anche un’opportunità importante dal punto di vista turistico. Il nostro obiettivo è sostenere eventi capaci di animare i territori durante tutto l’anno, contribuendo a far conoscere anche le località dell’entroterra e ad ampliare sempre di più la stagione turistica oltre i tradizionali mesi estivi”.

Regione Liguria ha stanziato complessivamente 575 mila euro per sostenere 206 eventi in tutta la Liguria. Di questi, 179 sono manifestazioni legate alle tradizioni e all’identità del territorio, organizzate da Comuni e Pro Loco, mentre 27 sono iniziative dedicate al tempo libero, promosse dalle associazioni locali.

Nel dettaglio, gli appuntamenti suddivisi per provincia:

PROVINCIA DI GENOVA

Cicagna – Il 16 settembre si terranno i festeggiamenti in onore di N.S. dei Miracoli, con celebrazioni religiose e appuntamenti dedicati alla tradizione locale.

Val Graveglia – Dal 12 al 14 settembre torna la Festa du Luetto, con momenti di festa e valorizzazione delle tradizioni del territorio.

Santa Margherita Ligure – Il 12 e 13 settembre si svolgerà “Vie Antiche di Corte – Seconda Edizione”, con iniziative alla scoperta delle vie e degli angoli storici della città.

(…)