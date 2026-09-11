Chiavari: “Sei milioni e alla prima pioggia la piscina fa già acqua”

È quanto emerso a seguito del sopralluogo compiuto dal Consigliere Regionale, Sandro Garibaldi, e dal Consigliere Comunale, Nicola Orecchia, che hanno potuto constatare quanto era stato segnalato da alcuni utenti della piscina.

Il Consigliere Comunale Orecchia ha, quindi, presentato un’interpellanza da discutere nel prossimo Consiglio Comunale per chiedere alla Giunta di chiarire quali siano le cause, quali controlli siano stati effettuati, se siano state contestate responsabilità all’impresa esecutrice

e quali interventi verranno messi in campo per risolvere tempestivamente le problematiche per evitare l’aggravamento dei danni.

Ma soprattutto verrà chiesto chi pagherà perché se si tratta di difetti di realizzazione non è accettabile che il conto degli interventi debba ricadere nuovamente sui cittadini.