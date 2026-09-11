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Sopralluogo di Sandro Garibaldi e Nicola Orecchia|
Chiavari: “Sei milioni e alla prima pioggia la piscina fa già acqua”
Da Sandro Garibaldi e Nicola Orecchia
La piscina comunale del Lido di Chiavari, intitolata a Marco Di Capua, inaugurata in pompa magna a fine luglio, presenta già infiltrazioni d’acqua piovana negli spogliatoi.
È quanto emerso a seguito del sopralluogo compiuto dal Consigliere Regionale, Sandro Garibaldi, e dal Consigliere Comunale, Nicola Orecchia, che hanno potuto constatare quanto era stato segnalato da alcuni utenti della piscina.
Ancora a distanza di qualche giorno dalle ultime piogge, continua, infatti, a persistere uno stillicidio di origine piovosa in più punti dei soffitti interni della struttura sportiva.
Una vicenda allarmante che, dopo una spesa di oltre 6 milioni di euro e una durata dei lavori di oltre 5 anni, solleva inevitabilmente seri interrogativi sulla qualità dell’esecuzione delle opere, sulle verifiche effettuate e sui controlli svolti prima della consegna dell’apertura
dell’impianto natatorio.
Il Consigliere Comunale Orecchia ha, quindi, presentato un’interpellanza da discutere nel prossimo Consiglio Comunale per chiedere alla Giunta di chiarire quali siano le cause, quali controlli siano stati effettuati, se siano state contestate responsabilità all’impresa esecutrice
e quali interventi verranno messi in campo per risolvere tempestivamente le problematiche per evitare l’aggravamento dei danni.
Ma soprattutto verrà chiesto chi pagherà perché se si tratta di difetti di realizzazione non è accettabile che il conto degli interventi debba ricadere nuovamente sui cittadini.
Tali domande verranno rivolte alla Giunta anche in merito alla piscina di Largo Pessagno, anch’essa coinvolta da un grave fenomeno infiltrativo.