Chiavari: incontro pubblico per prevenire le truffe con i Carabinieri

Mercoledì 16 settembre, a partire dalle ore 17, l’Antica Farmacia dei Frati di Chiavari ospiterà un incontro pubblico dedicato alla prevenzione di truffe e raggiri, con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri. L’iniziativa, organizzata da ADOC Genova e Liguria in collaborazione con il Comune di Chiavari, rientra nell’ambito del progetto “Ben…essere in Liguria” e si terrà nella sede di via Entella 7.

L’appuntamento fa parte della Settembrata antitruffa, che prevede una serie di laboratori realizzati grazie alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e diffusi nei 19 distretti sociosanitari della Liguria. Nel corso degli incontri saranno affrontati i temi della prevenzione delle truffe online e in presenza, delle frodi finanziarie e dei nuovi strumenti utilizzati dai truffatori. L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza dei cittadini e rafforzarne le competenze digitali.