Chiavari: “Esondazioni, la colpa è dei corsi d’acqua sporchi”

Da Pino Lanata

I fiumi ci stanno ricordando che sono al limite: pieni di fango, alberi, ramaglie, detriti vari e ornati da migliaia di involucri vari di plastica più o meno degradabile (è stato veramente uno spettacolo multicolore vederli transitare galleggiando per andare in mare!).

Sanno che l’uomo è forte, ma prepotente; li usa per suo interesse, anche momentaneo, ma non li rispetta. Ogni tanto quindi hanno piccole ribellioni, insorgono, esondano e allora tutti ne subiamo le conseguenze.

Se un giorno il Lavagna, lo Sturla e il Graveglia decidessero di “gonfiarsi” contemporaneamente anche l’Entella certamente si ribellerà e deciderà di non andare direttamente in mare; lascerà il suo scombinato letto per “vagare” a San Salvatore, Caperana e poi Chiavari/Lavagna senza passare sotto il Ponte della Maddalena che ha quasi tutte le porte dei suoi archi ben chiuse.

Ma in tanto i cittadini continueranno a non capire che il problema è sempre “a monte”; è un problema “terreno” e non “divino” come si vuol far credere.

Gli umani non gestiscono più il “bacino” affinché sia un amorevole “bacio”: l’acqua deve portare soltanto piacere, gioia, benessere.

Oggi il “bacino” è diventato un “incubo”, e appena c’è il sole, tutto dimenticato fino alla prossima allerta.