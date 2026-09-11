Chiavari: diga Perfigli e muro su viale Kasman, “Dove sono i consiglieri regionali?”

Dai profili ufficiali di Avanti Chiavari

Diga Perfigli e muro sul viale Kasman: se decide la Regione, dove sono i consiglieri regionali? Italia Viva, oggi, con un comunicato firmato da Silvia Garibaldi e Giovanni Stagnaro, sostiene che Città Metropolitana di Silvia Salis sia solo esecutrice e che la decisione sull’opera spetti alla Regione. Bene. Ma allora la domanda è semplice: dove sono Sandro Garibaldi e Giovanni Boitano?

Sono loro i rappresentanti regionali del territorio dell’Entella e, su una questione così importante, dovrebbero portare la voce del territorio in Regione. Invece, il loro silenzio è assordante. Forse perché Sandro Garibaldi, quando era assessore a Chiavari, approvò nel 2013 sia il muro sul viale Kasman sia la diga Perfigli?