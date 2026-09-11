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Interventi di asfaltatura per manutenzione delle strade|
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Chiavari: da lunedì nuovi lavori in corso Buenos Aires e via Piacenza
11 settembre 2026 | 14:06
A partire da lunedì 14 settembre si svolgeranno nuovi lavori di asfaltatura a Chiavari in Corso Buenos Aires e nel quartiere di Ri Basso, secondo i programma di manutenzione della rete stradale della città. In particolare, in Corso Buenos Aires gli interventi prenderanno il via intorno alle ore 8 e riguarderanno l’area di manovra degli autobus, procedendo verso valle fino all’incrocio con Piazza Torriglia. A Ri Basso, più precisamente in via Piacenza, invece, i lavori si svolgeranno in orario notturno dalle 20 alle 5, per limitare il più possibile i disagi alla circolazione.