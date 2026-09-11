Chiavari: alla Società Economica l’asta delle opere d’arte donate per “Il Bandolo”

Da Il Bandolo – Associazione di Cultura Politica

Sabato 19 settembre 2026, a partire dalle ore 16,30, presso i Giardini della Società Economica (Via Ravaschieri 1, Chiavari), si terrà l’asta delle opere d’arte donate per “il bandolo”.

Un gruppo di artisti che sentiamo vicini alla nostra associazione — Bernardi, Berzsenyi, Bezzan, Copello, Fo, Galeppini, Gnecco, Hido, Ignazzi, Levaggi, Malex, Manfredi, Parodi, Rocca, Rolli, Ronco, Sonda, Steardo, Vernazza, Zuccheri — ha voluto sostenerci donando con grande generosità le proprie opere.

A dare ulteriore valore all’iniziativa è il contributo scritto che la gallerista Cristina Busi ha voluto offrirci, ad accompagnare e raccontare le opere esposte.

Le opere saranno visibili in anteprima allo Spazio Casoni, in Piazza San Giovanni a Chiavari, dal 14 al 18 settembre, con apertura dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, a ingresso libero: un’intera settimana per potervi avvicinare con calma a ogni opera e scegliere quella che vi colpisce di più. Potrete inoltre trovarle anche sui nostri canali Facebook e Instagram e sul nostro blog.

Come è nello spirito di ogni asta, si parte da quotazioni base molto convenienti, ben al di sotto del reale valore delle opere: un’occasione più unica che rara per aggiudicarvi un’opera d’arte a un prezzo davvero irripetibile.

Ma la serata del 19 settembre non sarà soltanto un’asta: sarà un momento di incontro e di festa da vivere insieme.

Vi aspettiamo numerosi.

Il ricavato dell’asta sosterrà la prosecuzione delle attività e delle iniziative che portiamo avanti da anni: la vostra partecipazione, anche solo come presenza e sostegno, è per noi preziosa.