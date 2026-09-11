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Canoa/ Sestri: 27° raduno “Baia delle Favole”
11 settembre 2026 | 17:33
Da Lega Navale Italiana Sestri Levante
Domenica 13 settembre 2026 la Lega Navale Italiana di Sestri Levante organizza il 27° Raduno Canoistico “Baia delle Favole”.
Passeggiata canoistica per conoscere un tratto di costa tra i più suggestivi della Liguria, manifestazione aperta a tutti i tipi di canoa e kayak.
Il percorso di circa 12 Km. si snoda sottocosta lungo il percorso Baia delle Favole – Baia del Silenzio – Punta Manara – Riva Trigoso e ritorno con partenza alle 10,30 dalla base nautica della L.N.I. in via Rimenbranze.