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Domenica 13 settembre

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Canoa/ Sestri: 27° raduno “Baia delle Favole”

11 settembre 2026 | 17:33
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Canoa/ Sestri: 27° raduno &#8220;Baia delle Favole&#8221;

Da Lega Navale Italiana Sestri Levante

Domenica 13 settembre 2026  la Lega Navale Italiana di Sestri Levante organizza  il 27° Raduno Canoistico “Baia delle Favole”.

Passeggiata canoistica per conoscere un tratto di costa tra i più suggestivi della Liguria, manifestazione aperta a tutti i tipi di canoa e kayak.

Il percorso di circa 12 Km. si snoda sottocosta lungo il percorso Baia delle Favole – Baia del Silenzio  – Punta Manara – Riva Trigoso e ritorno con partenza  alle 10,30 dalla base nautica della L.N.I. in via Rimenbranze.

Locandina