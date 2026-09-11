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Sabato 12 settembre la processione|
Camogli: Nostra Signora Addolorata, le celebrazioni al Boschetto
Solennità pastorale di Nostra Signora Addolorata al santuario del Boschetto di Camogli.
Sabato 12 settembre Solenne processione
ore 17.30 Messa solenne in santuario presieduto da mons. Gianluca Trovato, rettore del santuario di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo
ore 18.15 Processione con l’Arca della Madonna Addolorata, le Confraternite, i Crocifissi accompagnati dalla Banda “Città di Camogli – G. Puccini. Sarà a disposizione per le confessioni padre Lorenzo, missionario Sma
ore 19.30 Concerto della Banda “Città di Camogli – G. Puccini”
Domenica 13 settembre
ore 9 Messa in santuario celebrata dal rettore don Franco Marra
ore 17.30 Messa in santuario celebrata da don Giuseppe Bernardini nel 50° anniversario di ordinazione sacerdotale
Lunedì 14 settembre Festa dell’esaltazione della Santa Croce
ore 17 Rosario in oratorio
ore 17.30 Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali
ore 18 Messa in oratorio presieduta da don Francesco Mortola
Martedì 15 settembre Festa liturgica di Nostra Signora Addolorata
ore 17 Rosario in oratorio
ore 17.30 Canto del Vespro in oratorio
ore 18 Messa solenne in oratorio celebrata da don Danilo Dellepiane nel 25° anniversario di ordinazione sacerdotale
Il 12 e 15 settembre sarà possibile l’indulgenza plenaria concessa da Papa Leone XIV visitando l’Oratorio e partecipando alle celebrazioni in calendario