Camogli: Nostra Signora Addolorata, le celebrazioni al Boschetto

ore 18.15 Processione con l’Arca della Madonna Addolorata, le Confraternite, i Crocifissi accompagnati dalla Banda “Città di Camogli – G. Puccini. Sarà a disposizione per le confessioni padre Lorenzo, missionario Sma

Il 12 e 15 settembre sarà possibile l’indulgenza plenaria concessa da Papa Leone XIV visitando l’Oratorio e partecipando alle celebrazioni in calendario