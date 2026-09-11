Camogli: il Festival della Comunicazione ricorda Emma Bonino nel giorno della scomparsa

“Emma Bonino era spigolosa, aspra ed esigente, con se stessa e con gli altri. Non diceva mai ciò che la gente voleva sentirsi dire”, ha detto Aldo Cazzullo rispondendo a Pierluigi Pardo su quanto Emma Bonino sia riuscita a cambiare l’Italia. “Era una persona consapevole che la politica è fatta di lotte, e che ha saputo andare controcorrente. Non tutti erano d’accordo con lei, così l’hanno attaccata sul piano personale, sia in quanto donna sia perché si batteva per i diritti civili. Rappresenta il contrario di molti leader politici, e anche per questo ha lasciato un segno indelebile nella storia d’Italia ed è stata salutata con rispetto anche dai suoi avversari”.