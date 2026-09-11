Temi del giorno:
Il ricordo di Aldo Cazzullo e Pierluigi Pardo|
Camogli: il Festival della Comunicazione ricorda Emma Bonino nel giorno della scomparsa
Da ufficio stampa Festival della Comunicazione | Frame
Nel giorno della sua scomparsa, l’11 settembre 2026, il Festival della Comunicazione ricorda Emma Bonino dal palco principale della 13esima edizione, in Piazza Battistone di Camogli, tramite la voce di due ospiti amici del Festival – Aldo Cazzullo e Pierluigi Pardo – durante il loro incontro dedicato al calcio e al racconto del mondo.
“Emma Bonino era spigolosa, aspra ed esigente, con se stessa e con gli altri. Non diceva mai ciò che la gente voleva sentirsi dire”, ha detto Aldo Cazzullo rispondendo a Pierluigi Pardo su quanto Emma Bonino sia riuscita a cambiare l’Italia. “Era una persona consapevole che la politica è fatta di lotte, e che ha saputo andare controcorrente. Non tutti erano d’accordo con lei, così l’hanno attaccata sul piano personale, sia in quanto donna sia perché si batteva per i diritti civili. Rappresenta il contrario di molti leader politici, e anche per questo ha lasciato un segno indelebile nella storia d’Italia ed è stata salutata con rispetto anche dai suoi avversari”.
Il video integrale del ricordo di Emma Bonino dal Festival della Comunicazione è disponibile su:
https://vimeo.com/1225915820/fc7bf65168