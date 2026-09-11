Calvari celebra 100 anni di sport, inaugurazione di un monumento

Un secolo di sport, di passione, di sacrifici e di comunità. È quello che l’Unione Sportiva Calvarese si appresta a celebrare con una giornata speciale dedicata ai suoi 100 anni dalla fondazione. La cerimonia si terrà domenica 13 settembre, alle ore 10.30, in Piazzale San Lorenzo a Calvari, alla presenza dell’Amministrazione Comunale, dei rappresentanti dell’Unione Sportiva Calvarese, degli atleti, dei dirigenti e di tutti coloro che nel corso degli anni hanno contribuito a scrivere la lunga storia della società.

Nel corso della mattinata sarà inaugurato il monumento commemorativo del centenario dell’Unione Sportiva Calvarese, opera dello scultore Federico Molinaro, realizzato quale testimonianza permanente di un secolo di attività sportiva e del profondo legame tra la società e il territorio.

La giornata sarà anche l’occasione per celebrare un importante riconoscimento rivolto alla sezione bocce dell’Unione Sportiva Calvarese. Il bocciodromo di Calvari sarà infatti intitolato “Ai Giovani della Calvarese”, quale omaggio agli atleti e a tutti coloro che, negli anni, hanno mantenuto viva la tradizione delle bocce e il ruolo dell’impianto quale luogo di

sport, incontro e aggregazione. L’intitolazione assume un significato particolarmente importante alla luce dello storico risultato ottenuto dalla squadra di bocce nel marzo 2026, quando la Calvarese ha conquistato la promozione in Serie A2 ai Playoff Nazionali, superando la Rivana nella finalissima. Un traguardo prestigioso che ha portato il nome di Calvari ai vertici dello sport delle bocce e che rappresenta il frutto di anni di lavoro, passione e dedizione.

«Cent’anni sono una storia che appartiene a tutti – sottolinea il Sindaco Claudio Solari –. L’Unione Sportiva Calvarese non è stata soltanto una società sportiva: è stata ed è un luogo di incontro, di amicizia, di crescita e di appartenenza. Generazioni di ragazze e ragazzi, atleti, dirigenti, volontari e famiglie hanno contribuito a costruire questo patrimonio.

Il monumento e l’intitolazione del bocciodromo vogliono essere un riconoscimento a tutti loro e, allo stesso tempo, un messaggio rivolto alle nuove generazioni affinché possano continuare questa bellissima storia».

La scelta della denominazione “Ai Giovani della Calvarese” guarda infatti al futuro oltre che alla memoria: un modo per ricordare chi ha costruito la storia sportiva di Calvari e, contemporaneamente, per affidarla alle nuove generazioni. «Il centenario è un traguardo importante, ma soprattutto un punto di partenza – aggiunge la Consigliera comunale

Arianna Malatesta –. Abbiamo voluto che questa celebrazione lasciasse un segno concreto e duraturo. Il monumento rappresenta la memoria di questi cento anni, mentre l’intitolazione del bocciodromo ai giovani della Calvarese rappresenta il nostro sguardo verso il futuro».

La cerimonia sarà quindi un momento di festa e di riconoscimento per l’intera comunità, per rendere omaggio a una realtà che da un secolo accompagna la vita di Calvari attraverso lo sport e i suoi valori.