Zoagli: “Fondali puliti”, recuperate strutture metalliche della passeggiata distrutta nel 2018

Dal Comune di Zoagli (testo e foto)

Lunedì 7 settembre si è svolta a Zoagli “Fondali Puliti”, una giornata dedicata alla tutela del mare, alla conoscenza dei fondali e alla sensibilizzazione ambientale. L’iniziativa è promossa dal Comune di Zoagli con la collaborazione dell’Associazione Pesca Sportiva Zoagliese, del Dimensione Diving di Lavagna e di Gianni Risso, che ideò la manifestazione nel 1972 e continua ancora oggi a contribuire alla sua organizzazione.

Circa trenta tra sommozzatori e apneisti sono stati impegnati nelle operazioni lungo il tratto di mare antistante il borgo, intervenendo nella zona della spiaggia, lungo la costa di ponente e nei fondali attorno alla Madonnina del Mare.

Particolarmente significativo è stato il recupero di numerose strutture metalliche appartenenti alla vecchia passeggiata a mare, trascinate sui fondali dalla violenta mareggiata del 2018. Un importante contributo alle operazioni è arrivato anche da Italsub di Chiavari e da Massimo Garbarino, che ha messo a disposizione un’imbarcazione da lavoro e i propri sommozzatori.

Accanto all’attività di pulizia, i subacquei del Dimensione Diving, coordinati da Pietro Pederzoli, hanno effettuato una prima mappatura degli organismi presenti nei fondali della zona, affiancando così all’intervento ambientale un’attività di osservazione e conoscenza dell’ecosistema marino.

Positivo anche il dato relativo ai rifiuti rinvenuti: plastica e vetro sono stati recuperati in quantità limitata, un segnale incoraggiante di una maggiore attenzione e sensibilità nei confronti dell’ambiente marino. Non sono tuttavia mancati ritrovamenti insoliti, tra cui un piano cottura a cinque fuochi recuperato a pochi metri dalla spiaggia.

Fondamentale per lo svolgimento delle operazioni è stato il contributo dell’Associazione Pesca Sportiva Zoagliese, presente con il presidente Roberto Cuneo e tre imbarcazioni per l’assistenza in mare. Hanno inoltre collaborato TLM Nautica di Santa Margherita Ligure e Aprica, che si è occupata del ritiro del materiale recuperato.

La giornata ha avuto anche un momento particolarmente suggestivo grazie alla partecipazione delle sirene Cleo e Debora della Water Arts Mermaid School, protagoniste di un’esibizione nelle acque attorno alla Madonnina del Mare.

L’iniziativa ha potuto contare anche sul sostegno di Cressi, Maggi Officine di Massimo Maggi, Sunline e Ristorante Settembrin Mare, che hanno contribuito all’accoglienza e al supporto dei volontari.

«Il mare è una parte fondamentale dell’identità di Zoagli e prendersene cura significa prendersi cura del nostro territorio. Fondali Puliti nasce proprio da questa consapevolezza e la partecipazione di tante persone e realtà diverse dimostra quanto questo patrimonio sia sentito e condiviso. A tutti coloro che hanno lavorato in acqua e a terra va il nostro ringraziamento. Come Amministrazione vogliamo dare continuità a questo impegno, facendo sempre più dialogare tutela ambientale, conoscenza dei nostri fondali e valorizzazione del mare. Zoagli ha nel mare una delle sue più grandi ricchezze e vogliamo imparare a raccontarla e a proteggerla sempre meglio», dichiara il Consigliere Comunale delegato Enrico Passoni.