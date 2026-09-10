Sori: all’oratorio di Sant’Erasmo con il Duo Fortecello

A Sori in via Sant’Erasmo 23 a Genova, dove alle ore 21, nell’intima atmosfera dell’Oratorio Sant’Erasmo, arriverà “Amori. Siempre”. Protagonista il Duo Fortecello, formato da Anna Mikulska al violoncello e Philippe Argenty al pianoforte, un sodalizio artistico e umano nel quale la musica diventa il linguaggio privilegiato per raccontare una delle emozioni più antiche e universali: l’amore.

Il programma attraverserà pagine di Duparc, Massenet, Saint-Saëns, Piazzolla, Schubert e Servais, in un percorso che dall’amore romantico conduce alla dimensione più intima e spirituale del sentimento.

Ci saranno la delicatezza di Soupir ed Extase, la celebre Méditation de Thaïs, la musica di Piazzolla con il Tryptique de l’Ange, l’Ave Maria di Schubert e Traviata di Servais. Un concerto che sembra quasi fatto per essere ascoltato in un luogo come Sant’Erasmo, dove la musica può trovare quella dimensione raccolta nella quale ogni nota arriva più vicino. Perché l’amore, quello vero, non ha bisogno di rumore. Ha bisogno di spazio per essere ascoltato.