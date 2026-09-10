Sestri si prepara alla Giornata dello Sport al parco Mandela

Da ufficio stampa Comune di Sestri Levante

Sabato 19 settembre, dalle 10 alle 18, il Parco Mandela di Sestri Levante torna a trasformarsi in una palestra a cielo aperto per la Giornata dello Sport, organizzata dal Comune con società sportive, pubbliche assistenze e Asl4.

Oltre venti realtà sportive animeranno il parco con dimostrazioni e prove gratuite: atletica leggera (Atletica Levante), arti marziali miste (MMA La Superba), basket (Centro Basket Sestri Levante), calcio (U.S. Sestri Levante Academy, A.S.D. Rivasamba H.C.A.), canottaggio e kayak (Shock Wave Sports), cricket (Cricket Sestri Levante), danza e ginnastica ritmica (CAMES, Dance Art Studios Fazzini, Momas Dance Academy, Master Ballet con Nelly), judo (Judo Kodokhan, Judo Levante), ginnastica (Ben-essere), karate (Fudoshin Karate), mountain bike (Bikeland School), nuoto (My Sport SSD), pallavolo (Volley Sestri Levante), pattinaggio (Groove Roller), pesca (Circolo Pescatori Dilettanti Portobello), subacquea (Club Subacqueo Sestri Levante), tennis (Circolo La Fattoria, Levante Tennis & Padel), tiro con l’arco (Arcieri Tigullio), sport nautici (Lega Navale Italiana Sez. Sestri Levante) e sport paralimpico con NoiHandiamo e i mezzi dedicati alle persone con disabilità messi a disposizione da Mediaterraneo.

Confermata la presenza di Asl4 con una doppia iniziativa: l’ambulatorio mobile Super Gulliver della S.S.D. Riabilitazione Infantile effettuerà lo screening delle patologie vertebrali e proporrà attività ludico-motorie per i più piccoli, mentre il team del progetto europeo “Jacardi” – infermiere di famiglia, laureato in scienze motorie, nutrizionista e diabetologo – offrirà screening gratuiti e senza prenotazione per diabete e malattie cardiovascolari, oltre a informazioni sul progetto Agenas “Grandi Anziani”.

In campo anche le pubbliche assistenze cittadine – Croce Verde di Sestri Levante, Volontari del Soccorso e Croce Rossa Italiana sez. Riva Trigoso – con stand informativi sul volontariato.

Dopo il successo dell’anno scorso, torna il Passaporto dello Sportivo: chi lo completerà provando tutte le discipline riceverà un gelato omaggio offerto dalla gelateria 100%Naturale di Luca Panozzo, da gustare direttamente al Mandela perché ritirabile nell’area food vicino al campo da basket, dove saranno presenti anche il bar Break Caffè, il ristorante Don Luigi e l’Aragosta d’Oro.