Sestri: “La situazione politica della Liguria e dell’Europa ai tempi di Elisabetta Farnese”

Alla fine della prossima settimana faremo la rievocazione storica del passaggio a Sestri Levante di Elisabetta Farnese Regina di Spagna. Per comprendere meglio l’evento storico il giorno precedente, venerdì 18 alle 21 in sala Bo, faremo un incontro per parlare della situazione storica in cui l’evento si svolge con la partecipazione del prof. Sergio Audano, e avremo anche occasione di ricordare lo scomparso Sandro Antonini, autore del testo “Sestri Levante e Riva Trigoso nel settecento”.