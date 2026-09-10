Santo Stefano d’Aveto: fine settimana tra natura, musica e sapori

Dal Comune di Santo Stefano d’Aveto – Ufficio Turistico

Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 Santo Stefano d’Aveto si prepara a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti, con un programma che mette insieme sport, attività all’aria aperta, musica, teatro e tradizioni enogastronomiche.

Saranno due giornate dedicate a chi ama la montagna e le sue tante possibilità: dalle competizioni sportive alle escursioni, dagli eventi culturali alle occasioni conviviali, fino alla scoperta dei prodotti del territorio.

Sabato 12 settembre

Maps 2026: una giornata tra natura, musica e teatro. Tra gli appuntamenti principali della giornata c’è MAPS 2026, manifestazione organizzata dalla Gog – Giovine Orchestra Genovese, in programma nell’area di Amborzasco, presso il Prato della Cappelletta.

Una giornata che unirà il piacere della passeggiata in montagna all’ascolto della musica e a un momento teatrale, con attività pensate per vivere il territorio attraverso linguaggi diversi.

Il programma prevede:

Ore 9.00 – Partenza della passeggiata più impegnativa. Percorso ad anello di circa 5,1 km, con durata indicativa di 2 ore e 15 minuti e un dislivello di circa 350

metri. L’accompagnamento sarà curato da Cai e Dafne. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di massimo 20 persone, nel rispetto delle prescrizioni previste per la peste suina africana.

Ore 10.00 – Partenza della passeggiata facile. Percorso ad anello di circa 3,1 km, con durata indicativa di 1 ora e 25 minuti e un dislivello di circa 210 metri. Anche questa escursione sarà accompagnata da Cai e Dafne, con gruppi di massimo 20 partecipanti.

Ore 11.30 circa – Concerto all’aperto. Protagonista sarà la Genova Sinfonietta, con un piccolo ensemble d’archi. Il concerto sarà completamente acustico, senza palco e senza amplificazione, e avrà una durata massima indicativa di circa 1 ora e 20 minuti.

Il programma musicale definitivo sarà comunicato separatamente. A seguire – Pausa e possibilità di ristoro. Il pubblico potrà fermarsi nell’area e usufruire delle possibilità di ristoro presenti e organizzate in loco.

Ore 14.30 – Attività teatrale. La giornata proseguirà con uno spettacolo/intervento teatrale nell’ambito del progetto Maps, pensato come momento conclusivo e di partecipazione del pubblico. Entro le ore 16.00 – Conclusione della manifestazione.

Sport protagonista con il Superenduro

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre il territorio ospiterà inoltre la Gara nazionale del

Superenduro Mtb e E-Mtb, organizzata dall’Asd Freeridetigullio, con appuntamenti e prove speciali nel territorio comunale e sabato pomeriggio dalle 17 “Power stage” nelle vie del centro storico.

Una tre giorni dedicata agli appassionati delle due ruote che porterà a Santo Stefano d’Aveto atleti e pubblico, confermando la vocazione outdoor della località.

RokkaRaduno al Prato della Rocca. Sempre sabato 12 settembre è in programma il RokkaRaduno, appuntamento dedicato all’arrampicata presso il Prato della Rocca, per una giornata all’insegna dello sport e della montagna. Torneo Mario Zito: sport, cena, musica e karaoke

Sabato 12 settembre sarà inoltre protagonista la Polisportiva Val d’Aveto ASD con il Torneo Mario Zito, appuntamento sportivo che sarà seguito da una serata all’insegna della convivialità. Al termine del torneo, infatti, spazio alla cena, alla musica e al karaoke, per proseguire la giornata insieme e vivere un momento di festa aperto a partecipanti e pubblico.

Raccolta straordinaria di sangue. Nella mattinata di sabato è prevista anche la raccolta straordinaria di sangue, in programma nel capoluogo, occasione importante per sensibilizzare alla donazione e alla solidarietà.

Domenica 13 settembre

Sagra del fungo e della patata quarantina

Domenica 13 settembre appuntamento a Casoni d’Amborzasco con la tradizionale Sagra del fungo e della patata quarantina, organizzata dall’ATS Casun sutta a Penna.

Un appuntamento dedicato ai sapori della montagna e ai prodotti del territorio, ideale per trascorrere una domenica all’insegna della tradizione e della convivialità.

Escursioni alla scoperta dell’Aveto La domenica offrirà anche diverse opportunità per vivere il territorio a passo lento, con le escursioni accompagnate da Giuseppe Maggiolo e Gian Luca Bellisomi, alla scoperta dei paesaggi e degli ambienti naturali della Val d’Aveto.

In programma anche il Coaching in Natura con Tiziana, alle Casermette del Penna, per un’esperienza dedicata al benessere e al rapporto con l’ambiente naturale.