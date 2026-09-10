‘Santa in giallo’: coinvolti 50 studenti stranieri che seguono un corso in città

Perché in Italia un delitto diventa “giallo”? Mentre una cinquantina di studenti stranieri, riuniti questa mattina all’Istituto Colombo di Santa Margherita Ligure, scoprivano che tutto è cominciato nel 1929 con il colore scelto da Mondadori per le copertine dei propri romanzi polizieschi, a Genova stava per consumarsi un omicidio in diretta. La vittima: un noto imprenditore, vincitore di numerose competizioni nazionali. I sospettati: la moglie, gli organizzatori di un importante appuntamento dedicato al public speaking e alcuni sponsor. Gli investigatori: i partecipanti e il pubblico degli Erzelli Toasters.

Naturalmente il delitto era soltanto una finzione. L’indagine, però, è stata condotta davvero, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 settembre, al Great Campus degli Erzelli e contemporaneamente online. Testimonianze, interrogatori, contraddizioni e indizi hanno trasformato un incontro Toastmasters in un giallo da risolvere collettivamente.

Nella stessa giornata il racconto poliziesco è dunque entrato prima in un’aula piena di persone arrivate dall’estero e poi nel parco scientifico e tecnologico genovese. Due iniziative molto diverse, unite da Santa in Giallo, il cui programma ufficiale comincerà sabato 19 settembre ma che, con le sue manifestazioni collaterali, ha già iniziato a coinvolgere luoghi, associazioni e pubblici differenti.

Cinquanta studenti alla scoperta del giallo italiano

La mattinata all’Istituto Colombo è stata affidata a Paolo Fizzarotti, direttore artistico di Santa in Giallo, che ha tenuto la lezione “Il giallo italiano dal dopoguerra a oggi. Delitti, investigatori e trasformazioni della società italiana”.

Davanti a lui circa cinquanta partecipanti stranieri di #SantaIncontra – Appuntamenti di cultura, arte e scienza, il progetto dell’Associazione culturale Isaiah Berlin presieduta dal professor emerito Dino Cofrancesco e organizzato da Manuela Sciandra. Per tutto il mese di settembre gli ospiti seguono a Santa Margherita Ligure un percorso dedicato alla lingua italiana, alla storia, alla letteratura, al cinema, al teatro, all’arte e alle istituzioni del nostro Paese.

Fizzarotti ha cominciato da quel colore diventato un sostantivo. Il primo titolo della collana Mondadori, pubblicato nel 1929, è stato “La strana morte del signor Benson” di S.S. Van Dine. Da allora, in Italia, la parola giallo non indica più soltanto una tonalità cromatica: evoca immediatamente un cadavere, un investigatore, un gruppo di sospettati, un movente nascosto e una verità da portare alla luce.

La spiegazione è proseguita con un piccolo caso immaginario: un uomo trovato morto, due tazze di caffè e una serie di domande alle quali rispondere. Chi era con la vittima? Perché i caffè erano due? Un particolare costituisce già una prova oppure è soltanto un indizio? In pochi minuti la classe si è trasformata in una squadra investigativa, mostrando come il lettore di un poliziesco non assista passivamente alla storia, ma venga continuamente invitato a formulare ipotesi.

Dal meccanismo dell’enigma il racconto si è poi spostato sull’Italia del secondo dopoguerra. Il giallo italiano ha progressivamente smesso di essere soltanto un gioco intellettuale costruito intorno alla domanda “chi è stato?” ed è diventato uno strumento per osservare la società. Il delitto apre una porta e, dietro quella porta, compaiono il potere, la mafia, la corruzione, le diseguaglianze, le trasformazioni delle città e le zone grigie della giustizia.

Sono entrati così nella lezione il groviglio romano di Carlo Emilio Gadda, la Sicilia di Leonardo Sciascia, la Milano nera di Giorgio Scerbanenco e quella di Fruttero e Lucentini, l’ironia investigativa di Loriano Macchiavelli e il Medioevo ricostruito da Umberto Eco. Il percorso è arrivato ad Andrea Camilleri, Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli, Gianrico Carofiglio, Maurizio de Giovanni, Antonio Manzini, Donato Carrisi e Giancarlo De Cataldo, fino alle forme più recenti del noir e del thriller italiani.

Non è stato, però, un semplice elenco di scrittori e personaggi. Attraverso i loro romanzi è emersa la differenza fra il giallo classico, nel quale l’ordine viene ristabilito con la scoperta dell’assassino, e il noir, dove trovare il colpevole può non bastare perché il sistema che ha prodotto il delitto resta intatto.

Alla fine sono arrivate numerose domande. La curiosità degli studenti si è concentrata soprattutto sul funzionamento della giustizia italiana, sul passaggio dall’indagine al processo e sulla distanza fra un’intuizione investigativa e una prova capace di sostenere un’accusa. Il confronto si è così spinto oltre la letteratura, entrando nel rapporto fra polizia giudiziaria, magistratura, garanzie dell’imputato e accertamento delle responsabilità.

È proprio qui che il romanzo poliziesco mostra una delle sue qualità più profonde: il cadavere è il punto di partenza, non quello di arrivo. L’indagine serve a capire non soltanto chi ha ucciso, ma anche quale società si muove intorno alla vittima e al colpevole.

Agli Erzelli il pubblico entra nell’inchiesta

Nel pomeriggio, al Great Campus, gli Erzelli Toasters hanno rovesciato il punto di vista. Non più una lezione sul modo in cui viene costruita un’indagine, ma un’indagine da vivere in diretta, cominciata alle 18.30 e accessibile anche attraverso il collegamento online.

Gli Erzelli Toasters sono il club Toastmasters nato nel 2016 all’interno del parco tecnologico genovese. Nei normali incontri i partecipanti si esercitano a parlare in pubblico attraverso discorsi preparati, prove di improvvisazione, osservazione e valutazioni reciproche. Non c’è un insegnante che assegna voti: ciascuno parla, ascolta e riceve indicazioni concrete per migliorare chiarezza, voce, linguaggio del corpo, capacità di sintesi e rapporto con chi ascolta.

In collaborazione con Santa in Giallo questa struttura è diventata la trama di un delitto. Il conduttore ha guidato l’inchiesta; gli oratori sono entrati nella storia come persone coinvolte nel caso; i discorsi improvvisati si sono trasformati negli interrogatori dei testimoni. Persino i consueti richiami alle esitazioni, agli intercalari e al rispetto dei tempi hanno assunto un significato investigativo: una parola sbagliata, una pausa o una risposta troppo studiata potevano rivelare una contraddizione.

Il pubblico ha dovuto ascoltare con attenzione e mettere in relazione gli elementi emersi. La moglie della vittima, gli organizzatori della competizione e gli sponsor sono diventati sospettati; le valutazioni dei discorsi hanno preso la forma di arringhe. Il gioco ha mostrato che le qualità necessarie per parlare bene in pubblico – ascolto, prontezza, coerenza, capacità di reagire a una situazione inattesa – sono anche quelle richieste a chi deve sostenere una versione dei fatti o smontare quella di un altro.

Il format era stato sperimentato dagli Erzelli Toasters nel 2024 e successivamente sviluppato e documentato dal socio Alessandro Balboni. Per l’edizione di Santa in Giallo è stata costruita una nuova vicenda, ambientata proprio nel mondo Toastmasters: non una rappresentazione sovrapposta a un incontro formativo, ma un meccanismo nel quale esercizio e racconto hanno funzionato insieme.

E fra poco arriva l’Apericena con delitto

La prima tessera di questo mosaico era stata collocata il 6 agosto, quando Alice Basso aveva presentato “Le ottanta domande di Atena Ferraris” al Miami Beach Club, sulla spiaggia di Ghiaia. L’incontro, promosso dalla Biblioteca civica “Achille e Amalia Vago” nell’ambito di “BiblioVago incontra”, aveva portato una delle autrici più amate del giallo italiano contemporaneo dentro il percorso di Santa in Giallo. Dalla veranda dello stabilimento balneare era così cominciato un cammino che ora ha raggiunto le aule e il Great Campus di Genova.

Il festival vero e proprio prenderà il via sabato 19 settembre, alle 19.30, alla Casa del Mare di Calata del Porto, con “Lady Killer”, apericena con delitto e spettacolo teatrale di e con Viola Villa. L’appuntamento è curato dall’associazione La Perla del Tigullio Teatro e rientra nelle iniziative della Biblioteca civica “Achille e Amalia Vago”.

Il pubblico non assisterà soltanto a una cena animata, ma a una rappresentazione completa: dovrà seguire i personaggi, individuare le contraddizioni, raccogliere gli indizi e tentare di risolvere il caso insieme agli interpreti. Il costo di 35 euro comprende sia lo spettacolo sia l’apericena ed è stato mantenuto contenuto proprio per rendere accessibile la doppia proposta teatrale e gastronomica.