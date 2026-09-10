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Stamani il saluto alle autorità civili e militari|
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‘Santa’: il capitano Luca Canale lascia il Comando della Compagnia Carabinieri
10 settembre 2026 | 14:27
Da Comunicazione – Comune di Santa Margherita Ligure
Stamattina, in sala consigliare, il Capitano Luca Canale, comandante della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure, ha salutato le autorità civili e militari del territorio, oltre ai rappresentanti del tessuto associativo locale, prima di passare a nuovo incarico.
Il Sindaco Guglielmo Caversazio, a nome dell’intera amministrazione comunale, augura al Capitano Canale un felice prosieguo di carriera, ringraziandolo per la collaborazione ricevuta e i risultati ottenuti in questi due anni di comando.