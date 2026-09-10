Logo

Temi del giorno:

territorio
Celebrazioni
Feste
maltempo
Santa Margherita e Portofino

Stamani il saluto alle autorità civili e militari

|
Attualità
/

‘Santa’: il capitano Luca Canale lascia il Comando della Compagnia Carabinieri

10 settembre 2026 | 14:27
Share0
di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

&#8216;Santa&#8217;: il capitano Luca Canale lascia il Comando della Compagnia Carabinieri

Da Comunicazione – Comune di Santa Margherita Ligure

Stamattina, in sala consigliare, il Capitano Luca Canale, comandante della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure, ha salutato le autorità civili e militari del territorio, oltre ai rappresentanti del tessuto associativo locale, prima di passare a nuovo incarico.

Il Sindaco Guglielmo Caversazio, a nome dell’intera amministrazione comunale, augura al Capitano Canale un felice prosieguo di carriera, ringraziandolo per la collaborazione ricevuta e i risultati ottenuti in questi due anni di comando.