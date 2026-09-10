‘Santa’: attimi di terrore, tromba marina sfiora nave da crociera

Questa mattina verso le 10 una tromba marina è passata in mare davanti a Santa Margherita e Rapallo per poi dissolversi verso Preli. Momenti di apprensione anche da terra perché il vortice è passato vicino a una nave passeggeri, un battello turistico ed altre imbarcazioni. Fortunatamente non si è avvicinata alla costa. Giorni fa una tromba Marina aveva investito i bagni Rosa di Santa Margheritscoperchiando 40 cabine.