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Cronaca/
‘Santa’: attimi di terrore, tromba marina sfiora nave da crociera
10 settembre 2026 | 11:54
Questa mattina verso le 10 una tromba marina è passata in mare davanti a Santa Margherita e Rapallo per poi dissolversi verso Preli. Momenti di apprensione anche da terra perché il vortice è passato vicino a una nave passeggeri, un battello turistico ed altre imbarcazioni. Fortunatamente non si è avvicinata alla costa. Giorni fa una tromba Marina aveva investito i bagni Rosa di Santa Margheritscoperchiando 40 cabine.
Foto di Massimo Stasio