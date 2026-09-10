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Si è poi dissolta in prossimità di Preli

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Cronaca
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‘Santa’: attimi di terrore, tromba marina sfiora nave da crociera

10 settembre 2026 | 11:54
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di Redazione

Redazione

&#8216;Santa&#8217;: attimi di terrore, tromba marina sfiora nave da crociera

Questa mattina verso le 10 una tromba marina è passata in mare davanti a Santa Margherita e Rapallo per poi dissolversi verso Preli.  Momenti di apprensione anche da terra perché il vortice è passato vicino a una nave passeggeri, un battello turistico ed altre imbarcazioni. Fortunatamente non si è avvicinata alla costa. Giorni fa una tromba Marina aveva investito i bagni Rosa di Santa Margheritscoperchiando 40 cabine.

Foto di Massimo Stasio