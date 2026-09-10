Temi del giorno:
Martedì 15 alle 20:30|
Attualità/
San Colombano: in Consiglio il saluto a don Franco Brioni
10 settembre 2026 | 16:39
A San Colombano Certenoli, la seduta del Consiglio comunale è convocata per martedì 15 settembre alle 20:30 con il seguente ordine del giorno:
- Dichiarazione di commiato del Comune al Parroco di Santa Maria di Camposasco Rev.mo Don Franco Brioni
- Esame ed approvazione della convenzione tra i comuni dell’area interna Fontanabuona per l’esercizio in forma associata del servizio statistico (Comune capofila Cicagna) e delle funzioni catastali (Comune capofila San Colombano Certenoli)
- Ratifica delibera G.C. n°55 del 13/08/2026 ad oggetto: variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000)
- Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 175, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000) con applicazione quota di avanzo libero e vincolato All. A/2
- Modifica e approvazione del Regolamento comunale per l’accensione dei fuochi
- Modifica e approvazione del Regolamento comunale per la concessione della cittadinanza onoraria e dichiarazione di benemerenza
- Modifica e approvazione del Regolamento comunale di Polizia urbana e rurale
- Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016 al 31/12/2025