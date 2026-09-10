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Attualità/
San Colombano: chiusure temporanee per allerta, l’ordinanza
10 settembre 2026 | 12:55
Dal Comune di San Colombano Certenoli
Ordinanza sindacale n. 29 del 10-09-2026 che dispone la chiusura temporanea e quindi l’evacuazione immediata, per la giornata di Giovedì 10 Settembre 2026, di:
Ponte Rachele Lagomarsino Loc. Calvari e della Passerella Ciclopedonale di Pian dei Cunei;
tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli dell’infanzia e gli asili nido;
tutte le strutture ludico sportive;
tutti i cimiteri comunali;