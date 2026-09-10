Recco: cena per il restauro del Santuario, raccolti 4.653 euro

Al termine della Messa di ringraziamento dei Quartieri e della Città a Nostra Signora del Suffragio, a conclusione delle celebrazioni in onore della Patrona di Recco, il presidente del ‘Comitato Festeggiamenti 8 Settembre’ Gianluca Buccilli, alla presenza dei presidenti di tutte le componenti che hanno organizzato la cena di raccolta fondi pro restauri del santuario, hanno comunicato la cifra raccolta. Alla cena hanno partecipato 293 persone e sono stati raccolti 4.653 euro.” Soddisfazione per la cifra importante raccolta, che sarà destinata a concorrere ai lavori di restauro del Santuario – ha detto il presidente Buccilli -. Un risultato raggiunto grazie al grande lavoro di squadra di tutti coloro che hanno partecipato. Inoltre, il mio ringraziamento va alla dottoressa Fontana, responsabile dell’ufficio comunale Tempo Libero e Tradizioni locali, e a tutto il personale del settore”.