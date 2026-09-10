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Recco: cena per il restauro del Santuario, raccolti 4.653 euro
Dallo staff del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo (testo e foto)
Al termine della Messa di ringraziamento dei Quartieri e della Città a Nostra Signora del Suffragio, a conclusione delle celebrazioni in onore della Patrona di Recco, il presidente del ‘Comitato Festeggiamenti 8 Settembre’ Gianluca Buccilli, alla presenza dei presidenti di tutte le componenti che hanno organizzato la cena di raccolta fondi pro restauri del santuario, hanno comunicato la cifra raccolta. Alla cena hanno partecipato 293 persone e sono stati raccolti 4.653 euro.” Soddisfazione per la cifra importante raccolta, che sarà destinata a concorrere ai lavori di restauro del Santuario – ha detto il presidente Buccilli -. Un risultato raggiunto grazie al grande lavoro di squadra di tutti coloro che hanno partecipato. Inoltre, il mio ringraziamento va alla dottoressa Fontana, responsabile dell’ufficio comunale Tempo Libero e Tradizioni locali, e a tutto il personale del settore”.
Mentre il sindaco Carlo Gandolfo ha aggiunto: “Il Comune ha concesso il patrocinio alla serata per questo importante obiettivo e ringrazio il ‘Comitato Festeggiamenti 8 Settembre’ e tutte le componenti che hanno contribuito. Il tema centrale di questa iniziativa è proprio il ‘senso di comunità’ che si vuole rinnovare ogni anno in coincidenza con la festa Patronale”.
La serata è stata realizzata in collaborazione con il Santuario di Nostra Signora del Suffragio, i Quartieri cittadini, l’Arciconfraternita, Pro Loco e Confcommercio.